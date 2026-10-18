المعهد القومي للقلب يحقق معدلًا قياسيًا بإجراء 79 قسطرة قلبية خلال 24 ساعة

​أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تحقيق المعهد القومي للقلب رقمًا قياسيًا جديدًا يُعد إنجازًا غير مسبوق في معدلات التشغيل اليومية، حيث نجحت الطواقم الطبية بمعهد القلب القومي في إجراء ٧٩ قسطرة قلبية خلال ٢٤ ساعة فقط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

​وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز لا يكمن فقط في العدد الإجمالي للإجراءات، بل في التنوع والدقة الطبية للتدخلات التى تم إجراؤها في يوم واحد، والتي شملت حالات معقدة وتخصصات دقيقة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- (٢٧) إجراء لتركيب الدعامات العلاجية للمرضى.

​- ( ٥ ) إجراءات لتركيب منظمات القلب الدائمة.

​- ( ٤ ) إجراءات كهرومغناطيسية وكهروفسيولوجية للقلب، والتي تتطلب دقة متناهية ويستغرق الإجراء الواحد منها متوسط ٣ ساعات عمل متواصلة للمريض الواحد.

​- إجراءان باستخدام الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS) لتشخيص وتقييم الشرايين بدقة عالية.

​- إجراء توسيع الصمام الميترالي بالبالون.

​وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الارتفاع الملحوظ والقفزة النوعية في الأداء العام للمعهد القومي للقلب، حيث ارتفع المتوسط الشهري لعدد إجراءات القسطرة القلبية من ١٢٠٠ إجراء شهريًا في عام ٢٠٢٤ إلى ١٧٠٠ إجراء شهريًا بحلول سبتمبر ٢٠٢٦.

​وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار أن هذا التقدم الملموس جاء نتيجة محاور تطوير شاملة شهدتها منظومة العمل بالمعهد، وأبرزها، تميز قسم الاستقبال والطوارئ، وذلك من خلال رفع السعة الاستيعابية إلى ٢٤ سريرًا مجهزًا بالكامل بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية، وتطبيق سياسات عمل صارمة تمنح الأولوية المطلقة للحالات الأكثر خطورة لتلقي الخدمة في أقصر وقت ممكن.

​كذلك التحديث المستمر لغرف القسطرة، حيث تم التطوير والتحديث الشامل لغرفتي قسطرة، ليرتفع بذلك إجمالي غرف القسطرة العاملة بكفاءة كاملة داخل المعهد إلى ٩ غرف قسطرة مجهزة.

رفع كفاءة قسم الرعايات المتوسطة

​بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم الرعايات المتوسطة والمركزة، والعمل على جاهزية واستعداد أطقم الرعاية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى وتنفيذ الخطط العلاجية في أوقات قياسية، مما يحقق أعلى معدل دوران للسرير الواحد، ويضمن في الوقت نفسه أعلى معدلات شفاء وتحسن للحالة الصحية للمرضى.

​واختتم رئيس الهيئة تصريحه موجّهًا الشكر للفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وجميع العاملين بالمعهد القومي للقلب على جهودهم المخلصة والعمل المتواصل لخدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية تعتمد على أحدث المعايير العالمية.