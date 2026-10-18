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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدعو إلى ربط رقمي خليجي مستدام وحوسبة تحفظ السيادة

المهندس عبدالله بن عامر السواحه
المهندس عبدالله بن عامر السواحه
أ ش أ

دعت المملكة العربية السعودية إلى ربط رقمي مستدام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكامل في قدرات الحوسبة يحفظ سيادة بياناتها، وتفتح الطريق أمام شركاتها للمنافسة عالميًا؛ بما يعزز التكامل الخليجي في عصر الذكاء الاصطناعي، ويحوّل الممكنات التقنية والاقتصادية لدول المجلس إلى قوة مشتركة تدعم ريادتها العالمية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، تعمل جنبًا إلى جنب مع أشقائها لتعزيز التكامل الخليجي، من خلال ثلاث ركائز تشمل الانتقال من الصمود الرقمي إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتكامل الطاقة والحوسبة مع حفظ سيادة البيانات، وبناء أسواق مشتركة لريادة الأعمال وتعزيز التنافسية العالمية.

وأوضح أن المملكة سخّرت ممكناتها وبنيتها التحتية لدعم استمرارية حركة البيانات والاتصالات في دول المجلس، بإضافة أكثر من 8.4 تيرابت في الثانية من السعات الدولية، ورفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية.

ولفت إلى أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة ودولة الرئاسة مقترحًا لربط رقمي مستدام على غرار الربط الكهربائي؛ لترسيخ الصمود الرقمي ضمن منظومة خليجية مشتركة ومستدامة.

وفي مجال تكامل الطاقة والحوسبة، بيّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أن المملكة أتاحت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية بواقع 14 جيجاواط لمراكز البيانات التي تخدم المملكة ودول المجلس والمنطقة والعالم، داعيًا إلى بناء نموذج مستدام للتعاون في هذه المراكز.

وشدد على أهمية فتح الأسواق ومواءمة المقاييس والمعايير أمام الشركات الخليجية؛ للانتقال من التنافس الإقليمي إلى التنافسية العالمية، مشيرًا إلى احتضان دول المجلس أكثر من 20 شركة مليارية، واستحواذ المنطقة الخليجية على نحو 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، بما يعكس الفرص الواسعة أمام ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل كمنظومة خليجية واحدة في البيانات والحوسبة والسحابة والذكاء الاصطناعي، وتطوير بنية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من خدماتها بكفاءة وسهولة عبر دول المجلس، مشددًا على أن ربط الممكنات القائمة وتكاملها يشكلان أساسًا لتعزيز قدرة دول الخليج على المنافسة عالميًّا.

من جهة أخرى، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في اجتماعات ثنائية مع الوزراء المعنيين بالاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمملكة البحرين؛ تعزيز الشراكات التقنية ودعم التكامل الخليجي في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

واجتمع الوزير مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وناقشا تعزيز الشراكة السعودية البحرينية في تطوير البنية التحتية الرقمية، واستمرارية خدمات الاتصالات، وتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

كما اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت عمر سعود العمر، وناقشا تعزيز الشراكة السعودية الكويتية في تطوير البيئة التنظيمية الرقمية، ورفع جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع التعاون في التقنيات المتقدمة.

وفي اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر محمد بن علي المناعي، ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتنمية المواهب الرقمية، وتمكين نمو الشركات التقنية وتوسعها.

المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذكاء الاصطناعي

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