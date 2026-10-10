نجاح قسطرة مخية لعلاج انسداد الشريان القاعدي وإنقاذ مريض خلال 30 دقيقة

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نجاح فريق وحدة القسطرة المخية بمستشفيات الجامعة في التعامل مع حالة انسداد كامل بالشريان القاعدي للمخ لدى مريض يبلغ من العمر 64 عامًا، وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي، حيث تمكن الفريق الطبي من سحب الجلطة وإعادة تدفق الدم خلال أقل من 30 دقيقة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التدخل يعكس كفاءة الفرق الطبية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة التشخيص ودقة التنفيذ، مشيرًا إلى أن التدخل المبكر في حالات الجلطات المخية الحادة يمثل عاملًا مهمًا في إنقاذ حياة المرضى والحد من المضاعفات.

وأضاف أن الجامعة تواصل دعم وتطوير مستشفياتها الجامعية، وتعزيز إمكانات الوحدات الطبية المتخصصة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور القاصد أن ما تحققه المستشفيات الجامعية من نجاحات طبية يأتي في إطار رسالتها العلمية والإنسانية، وحرصها على الاستفادة من الخبرات الطبية والإمكانات المتاحة لتقديم رعاية صحية متخصصة وفق أحدث أساليب التشخيص والعلاج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا عزمي، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض وصل إلى الاستقبال في تمام الساعة الثامنة صباحًا فاقدًا للوعي، وعلى الفور جرى تقييم حالته وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي كشفت عن انسداد كامل بالشريان القاعدي للمخ، وهو أحد الشرايين الحيوية المسؤولة عن إمداد أجزاء مهمة من المخ بالدم، ما استدعى تجهيز المريض بصورة عاجلة لإجراء قسطرة مخية طارئة.

وأكد الدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن نجاح التدخل يعكس جاهزية وحدة القسطرة المخية للتعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية التنسيق بين أعضاء الفريق الطبي والأطقم المعاونة لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات العلاجية الدقيقة.

وأوضح الدكتور أكثم الإمام، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، أن الفريق الطبي تمكن من سحب الجلطة خلال أقل من 30 دقيقة وإعادة تدفق الدم بالشريان، من خلال تدخل دقيق تطلب سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين أعضاء الفريق.

وضم الفريق الطبي الدكتور مصطفى مليك، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخفية، والدكتور خالد حاتم، أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب، والدكتور محمد راغب، مدرس مساعد بالقسم، الدكتور مصطفى أحمد، طبيب نائب بالقسم، وايضاً الدكتور عبد الرحمن أبو شادي، طبيب نائب بالقسم.

كما ضم الفريق الطبي المعاون مس سماح بيومي، ومس دعاء رجب، ومستر محمد رضا، وأخصائيي الأشعة أحمد دياب وكريم شاهين، والدكتورة مريم جمال عمران، طبيب التخدير.

ويأتي هذا النجاح في إطار جهود مستشفيات جامعة المنوفية لتطوير خدمات القسطرة المخية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات العصبية الحرجة، بما يسهم في تحسين فرص إنقاذ المرضى وتقديم رعاية طبية متخصصة.