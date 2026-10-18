احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا

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شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اليوم /الأحد/ احتجاجات في شوارعها لليوم الثاني على التوالي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتجمع المئات في ساحة الدومو بالمدينة، حيث رشقوا قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وتم اقتياد عشرات الأشخاص إلى مقر شرطة ميلانو.

كما تعرضت بعض واجهات المحلات التجارية وحاويات القمامة للتخريب، وأغلقت العديد من المحلات أبوابها وسط أجواء متوترة .

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى اجتماع غدا /الإثنين/ لبحث النظام العام في ضوء الاشتباكات الأخيرة.