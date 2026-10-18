القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا

قالت رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا ناتاليا زابولوتنا، إن القوات الروسية شنت هجوما آخر على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا، وحثت سكان المنطقة على تقليل استهلاكهم للكهرباء.

وأضافت رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا -في تصريح تلفزيوني وفقا لوكالة "يوكرينفورم" اليوم الأحد: "يواصل العدو هجماته المكثفة، وقبل نصف ساعة فقط، تعرضت منشأة حيوية في منطقة فينيتسا للنيران مرة أخرى.. وأود أن أطلب من سكان المنطقة استخدام الكهرباء بترشيد وعدم تشغيل أجهزة متعددة في نفس الوقت لتجنب التحميل الزائد على الشبكة".

وتابعت أن الجهود المبذولة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات السابقة مستمرة في المنطقة، وأكدت أن الأسبوع الماضي كان الأصعب على المنطقة منذ بدء الحرب الشاملة.

وقالت: "على مدار الأسبوع، نفذ العدو هجمات جوية مكثفة. وكان هناك 218 هدفا جويا في المنطقة، بشكل أساسي طائرات مسيرة من طراز (شاهد) وللأسف، تعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار، وخاصة منشآت الطاقة؛ كما قصفت منشآت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية 'أوكرزاليزنيتسيا'، وهناك أضرار في القطاع الصناعي المدني والمباني السكنية. والأسوأ من ذلك كله، أن لدينا سبعة مصابين"، ووفقا لها، تم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى.

وأضافت زابولوتنا "إحدى النساء في حالة هي الأكثر خطورة. وقد خضعت لعملية جراحية وهي حاليا في وحدة العناية المركزة؛ وحالتها خطيرة ولكنها مستقرة. والضحايا الثلاثة الآخرون في حالة متوسطة".