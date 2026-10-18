قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإمارات يبحث مع وزير الدفاع السعودي تعزيز علاقات التعاون المشتركة
فرنسا تجدد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين والبنى التحتية
أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها
فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا

القوات الروسية
القوات الروسية

قالت رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا ناتاليا زابولوتنا، إن القوات الروسية شنت هجوما آخر على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا، وحثت سكان المنطقة على تقليل استهلاكهم للكهرباء.

وأضافت رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا -في تصريح تلفزيوني وفقا لوكالة "يوكرينفورم" اليوم الأحد: "يواصل العدو هجماته المكثفة، وقبل نصف ساعة فقط، تعرضت منشأة حيوية في منطقة فينيتسا للنيران مرة أخرى.. وأود أن أطلب من سكان المنطقة استخدام الكهرباء بترشيد وعدم تشغيل أجهزة متعددة في نفس الوقت لتجنب التحميل الزائد على الشبكة".

وتابعت أن الجهود المبذولة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات السابقة مستمرة في المنطقة، وأكدت أن الأسبوع الماضي كان الأصعب على المنطقة منذ بدء الحرب الشاملة.

وقالت: "على مدار الأسبوع، نفذ العدو هجمات جوية مكثفة. وكان هناك 218 هدفا جويا في المنطقة، بشكل أساسي طائرات مسيرة من طراز (شاهد) وللأسف، تعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار، وخاصة منشآت الطاقة؛ كما قصفت منشآت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية 'أوكرزاليزنيتسيا'، وهناك أضرار في القطاع الصناعي المدني والمباني السكنية. والأسوأ من ذلك كله، أن لدينا سبعة مصابين"، ووفقا لها، تم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى.

وأضافت زابولوتنا "إحدى النساء في حالة هي الأكثر خطورة. وقد خضعت لعملية جراحية وهي حاليا في وحدة العناية المركزة؛ وحالتها خطيرة ولكنها مستقرة. والضحايا الثلاثة الآخرون في حالة متوسطة".

رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية فينيتسا ناتاليا القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

ترشيحاتنا

عزة لبيب

عزة لبيب عن اتجاه الفنانين لـ تيك توك من أجل التربح: متعلموش بظروف الناس

منى زكى

منى زكي تغادر مهرجان الجونة بعد تكريمها

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف»

فلسطين حاضرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان «دي-كاف»

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

المزيد