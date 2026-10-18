السودان.. هبوط إضطراري لمروحية تقل قيادات عسكرية دون خسائر في الأرواح

أفادت وسائل إعلام سودانية بهبوط إضطراري ناجح لمروحية تقل قيادات عسكرية بالفرقة الثانية في منطقة "أم شجرة" دون خسائر في الأرواح.

وفي وقت سابق؛ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وقوع انفجار داخل أحد مخازن الذخائر التابعة لسلاح الأسلحة والذخائر، مؤكدة نجاح القوات المختصة في احتواء الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بالموقع.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان توضيحي صادر عن الناطق الرسمي باسمها، إن الانفجار وقع خلال ساعات عصر السبت داخل أحد مخازن الذخائر، أعقبته انفجارات محدودة، نتيجة احتكاك بعض الذخائر الموجودة داخل المخزن.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تمكنت من السيطرة على الموقف بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات بشرية.