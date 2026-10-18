الكويت و"الأغذية العالمي" يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 500 ألف دولار لدعم المتضررين في السودان

وقع برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم /الأحد/، اتفاقية تعاون بقيمة 500 ألف دولار أمريكي مع جمعية "الشيخ عبدالله النوري الخيرية" الكويتية؛ بهدف توفير السلال والمساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين في السودان لمدة عام كامل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي بدولة الكويت عمر العيسى - في تصريح - "إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة في السودان، وتمثل نموذجا لتكامل الجهود في مواجهة الأزمات الإنسانية، لاسيما في السودان الذي يشهد ظروفا معيشية وغذائية بالغة الصعوبة تستدعي توحيد الجهود وتكثيف المبادرات الإغاثية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا".

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في توسيع نطاق المساعدات الغذائية المقدمة للأسر النازحة والمتضررة وتعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكات المستقبلية لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتلبي الاحتياجات الإنسانية.

ومن جهته، قال المدير العام لجمعية النوري الخيرية الكويتية جاسم النوري "إن الاتفاقية تستهدف توفير المساعدات الغذائية لنحو 47 ألف شخص على مدى عام كامل، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر النازحة والمتضررة وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة".

وأشار إلى أن السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية والغذائية في العالم، إذ تشير تقديرات أممية إلى معاناة نحو 19.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة استمرار النزاع والنزوح وتعطل الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية؛ مما يعكس حجم التحديات والحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.