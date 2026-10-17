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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن السودان لبحث جهود وقف القتال

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

انتقل مجلس الأمن الدولي، اليوم /الجمعة/، إلى مشاورات مغلقة بشأن السودان عقب اختتام جلسة مفتوحة تناولت تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية وجهود وقف القتال ودفع المسار السياسي.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس، خلال المشاورات المغلقة، إلى إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان "بيكا هافيستو" بشأن اتصالاته مع أطراف النزاع والجهات الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهد لعملية سياسية.

وتأتي المشاورات في إطار القرار 2715 لعام 2023، الذي طلب من الأمين العام تقديم إحاطة دورية كل 120 يوما بشأن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان على طريق السلام والاستقرار.

وكانت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو قد قدمت الإحاطة الرئيسية خلال الجلسة المفتوحة التي سبقت المشاورات.

ومن المنتظر أن تشمل المناقشات المغلقة فرص التوصل إلى خفض للتصعيد، وإجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، إلى جانب مدى التقدم الذي تحققه مبادرات الوساطة الدولية والإقليمية المتعددة بشأن السودان.

وكان "هافيستو" قد كثف خلال الفترة الأخيرة اتصالاته مع الأطراف، بما في ذلك حول الإفراج عن المحتجزين وتبادل الأسرى وإجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة للحوار.

كما يتوقع أن يبحث أعضاء المجلس سبل تعزيز التنسيق بين "الرباعية"، التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، و"الخماسية" التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تلتقي الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في جهود الوساطة مجددا في سويسرا الأسبوع المقبل، في إطار مساعي تنسيق المبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار ودعم مسار سياسي سوداني. وأعلنت الأمم المتحدة أن جنيف ستستضيف في 21 أكتوبر الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز التنسيق بين مبادرات وجهود السلام بشأن السودان.

وكانت "ديكارلو" قد حذرت خلال الجلسة المفتوحة من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في السودان، مؤكدة أن منع مزيد من الفظائع يتطلب إجراءات تتجاوز مجرد التعبير عن القلق، وداعية الأطراف والجهات التي تسلحها أو تمولها أو تدعمها سياسيا إلى العمل لإنهاء الحرب.

وشهدت الجلسة مداخلات من أعضاء مجلس الأمن وعدد من الدول المعنية، ركزت على ضرورة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تباين في المواقف بشأن كيفية التعامل مع تدفق الأسلحة ونظام العقوبات المفروض على السودان.

وتعقد مشاورات مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، ولا تُبث مداولاتها، فيما يمكن أن تعقبها تصريحات من أعضاء المجلس أو إحاطة إعلامية بشأن أبرز ما تناولته المناقشات.

مجلس الأمن الدولي السودان الحرب

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