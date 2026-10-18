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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مدينة مأرب، المكتظة بالسكان، بعدة صواريخ أطلقتها الفصائل اليمنية، فيما كشفت الحكومة اليمنية عن إطلاق 24 صاروخًا ومقذوفًا باتجاه السكان في المحافظة خلال الـ72 ساعة الماضية، في تصعيد يهدد سلامة المدنيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عملية «فجر اليمن»، التي أُطلقت قبل نحو أسبوعين بهدف استعادة السيطرة على الأراضي اليمنية وتعزيز سلطة الدولة، وسط احتدام المواجهات على عدد من جبهات القتال، من تعز إلى مأرب والجوف ومناطق أخرى.

وتتواصل العمليات العسكرية بالتزامن مع التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية على الساحل الغربي، وسط ترقب لتطورات المواجهات خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك احتمال دخول مروحيات الأباتشي إلى ساحة المعركة قريبًا.

الفصائل اليمنية مأرب صواريخ الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»

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