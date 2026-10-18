قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تجدد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين والبنى التحتية
أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها
فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تنضم رسميًا إلى تحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA) كدولة شريكة

الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
محمد الاسكندرانى

شارك، اليوم، الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الاجتماع الرابع لمجلس تحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA)، الذي يُعقد بمدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، وشهد الإعلان رسميًا عن انضمام جمهورية مصر العربية إلى التحالف كدولة شريكة.

مصر تنضم إلى تحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA) 


ويُعد التحالف منظمة حكومية دولية تُعنى بتعزيز التعاون بين الدول في مجال حماية التراث الثقافي وصونه، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتشجيع البحوث والدراسات الأثرية المشتركة، والتعاون في ترميم المواقع الأثرية والحفاظ عليها، وتنمية قدرات الكوادر المتخصصة، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الحضارات.

وخلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع، نقل الدكتور هشام الليثي تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معربًا عن اعتزاز مصر بانضمامها إلى التحالف، ومؤكدًا حرصها على أن تكون شريكًا فاعلًا في تحقيق أهدافه، من خلال دعم المشروعات الميدانية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وتوثيقه، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في الحفاظ على التراث.

وأكد على أن التراث الثقافي لا يقتصر على كونه شواهد مادية من الماضي، بل يمثل جوهر الهوية الإنسانية وأحد الركائز الأساسية لتعزيز الحوار والتفاهم ونشر السلام بين الشعوب، مشيرًا إلى أن المسؤولية الجماعية عن حمايته أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل التحديات المتزايدة، بما في ذلك التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، فضلًا عن مخاطر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.


وأوضح أن أهداف التحالف توفر إطارًا متكاملًا للعمل المشترك، يجمع بين حماية الآثار ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم البحوث والدراسات الأثرية، وبناء قدرات الكوادر الشابة، وتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات.

وأشار الأمين العام إلى أن مصر، بما تمتلكه من إرث حضاري فريد وخبرات متراكمة في مجالات الاكتشافات الأثرية والترميم والحفظ والتوثيق، إلى جانب جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة، تتطلع إلى توظيف إمكاناتها وخبراتها لدعم أهداف التحالف ومبادراته المستقبلية، مع الاستفادة من التجارب والخبرات المتميزة للدول الأعضاء والشركاء.


واستعرض الدكتور هشام الليثي جهود وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في تطوير منظومة إدارة التراث الثقافي وحمايته، والتي تشمل أعمال الترميم والحفظ الوقائي، والتوثيق الشامل، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وتأهيل الكوادر الشابة، وتطبيق التشريعات الوطنية وتحديث اللوائح المنظمة لحماية التراث. وشدد على أن استدامة هذه الجهود وتعظيم أثرها يتطلبان تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تعاون في المجالات المرتبطة بحماية التراث الثقافي بمختلف أشكاله.


وعلى هامش مشاركته في الاجتماع، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اجتماعًا مع السيد راو تشيوان رئيس مجلس تحالف التراث الثقافي في آسيا، ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، ورئيس الإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع متابعة التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين، بشأن إعداد ملف مشترك لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة في مصر ونقوش بايهليانج في الصين على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصري الصيني في مجال حماية التراث الثقافي.

كما بحث الجانبان سبل دفع العمل نحو إنشاء المركز المصري الصيني للآثار البحرية والتراث المغمور بالمياه بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2025 للتعاون في هذا المجال.

وحضر الاجتماع جهاد الراوي، المشرف على إدارة المنظمات الدولية وملفات التعاون الدولي في مجال الآثار بالمجلس الأعلى للآثار.

مجلس تحالف التراث الثقافي في آسيا ACHA الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

المهندس عبدالله بن عامر السواحه

السعودية تدعو إلى ربط رقمي خليجي مستدام وحوسبة تحفظ السيادة

أرشيفي

السودان.. هبوط إضطراري لمروحية تقل قيادات عسكرية دون خسائر في الأرواح

أرشيفي

بعد فشل إطلاقه.. سقوط صاروخ باليستي تابع للفصائل اليمنية في منطقة خالية

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

المزيد