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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تعقد جلسة استماع بمقر النواب

لجنة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية
لجنة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع، اليوم "الأحد"، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقد حضر الاجتماع المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، و المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار مستشار وزيرة التنمية المحلية.

كما حضر اجتماع اللجنة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية و اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، و أعضاء اللجنة الفرعية.

واستمعت اللجنة لرؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

كانت اللجنة الفرعية قد وافقت، في وقت سابق، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من االنواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

استعرض المحافظون أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم متطلعين إلى أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين وأن يعمل مشروع القانون الجديد على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة.

كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.

بدوره، أكد المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن جلسة الاستماع اليوم تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع المستشار علاء الدين فؤاد

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