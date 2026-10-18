مطران أبوقرقاص يلتقي لجنة الدعوات ويؤكد أهمية الصلاة

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، لجنة الدعوات بالإيبارشية، بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، تلاها تأمل روحي انطلاقًا من إنجيل القديس متى (9 : 37 - 38)، حيث تم التأكيد على أهمية الصلاة من أجل الدعوات، والثقة في عمل الله الذي يدعو، ويرسل خدامًا للعمل في كرمه، فدورنا أن نزرع البذور، ونصلي، أما الله فهو الذي ينمّي، ويثمر.

وقامت اللجنة بتقييم أنشطة الفترة الماضية، ومناقشة ما تحقق خلالها، إلى جانب تنظيم، وترتيب الاستعدادات الخاصة بتساعية الدعوات، بهدف تنشيط الصلاة من أجل الدعوات الكهنوتية، والرهبانية، وتشجيع الشباب على الإصغاء إلى صوت الله، والاستجابة لدعوته.