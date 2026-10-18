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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف

جانب من الاحتجاجات في فرنسا
جانب من الاحتجاجات في فرنسا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن جراء أعمال العنف في البلاد.

وتأخذ فرنسا احتجاجات عنيفة ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا منحىً تدميريًا؛ مع إحراق المتظاهرين بلدية تاريخية، تاركين معظم المعلم البالغ من العمر 143 عامًا في حالة خراب.

 وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد لام وزير الداخلية الفرنسي، الجماعات الراديكالية اليسارية المتطرفة، على العنف الذي اندلع خلال التظاهرات على مستوى البلاد.

كما أدان الرئيس إيمانويل ماكرون، التدمير، وحذر من أن المسؤولين عن مهاجمة المباني العامة والأعمال التجارية سيواجهون الملاحقة القضائية.

فرنسا احتجاجات فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية ماكرون

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