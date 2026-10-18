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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطروحات الحكومية.. الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية

"الرقابة المالية"
"الرقابة المالية"
أ ش أ

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة، بعد  9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.

وقال مساعد رئيس الوزراء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد إن ذلك يأتي في إطار منهجية العمل التي تتبناها الوحدة والتي تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

وأضاف أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتفاصيل الطرح، فأن النشرة تتضمن طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور، وبنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتابع أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر الجاري، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية قد شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.

الهيئة العامة للرقابة المالية بنك القاهرة البورصة

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