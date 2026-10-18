السعودية .. إطلاق إنذار مبكر في مدينة أبها

أعلنت مديرية الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، اليوم (الأحد)، إصابة 6 مواطنين ووقوع أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات جراء سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الفصائل اليمنية على موقع سكني في نجران.

وشدد على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان الدفاع المدني قد دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح وذلك خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني، ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.