أنور قرقاش: زيارة الأمير خالد بن سلمان للإمارات تؤكد عمق العلاقات مع السعودية ورسوخها

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولقاءه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكدان عمق العلاقات الإماراتية السعودية ورسوخها.

وقال قرقاش، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن أمن الإمارات والسعودية ومصيرهما مشتركان، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تمثل إحدى ركائز استقرار منطقة الخليج.

وأضاف أن حكمة قيادتي البلدين وصدق مواقفهما يمثلان أبلغ رد على كل الرهانات التي تراهن على وجود خلافات بين أبوظبي والرياض.

