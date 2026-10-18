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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في معظم البنوك الحكومية مع تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026 داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في بنوك الحكومة

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك الحكومية استقرارًا دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

تفاصيل الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتاً من دون تغيير على مستوى الـ36 بنكًا حكوميًا وخاصًا وفروعها على مستوى الجمهورية.

تحركات الدولار

قبل انتهاء التعاملات المسائية أمس الأحد، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 6 قروش بمختلف البنوك.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 53.47 جنيه.

 سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر أقل دولار

وبلغ أقل سعر دولار 54.05 جنيه للشراء و 54.15 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 53.42 جنيه للشراء و 53.52 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.45 جنيه للشراء و 53.55 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.47 جنيه للشراء و 53.57 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي، HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 53.48 جنيه للشراء و 53.58 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، البركة، سايب".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 53.7 جنيه للشراء و 53.8 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.66 جنيه للشراء و 53.76 جنيه للبيع في بنكي "نكست والتعمير والإسكان".

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