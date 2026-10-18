قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1547 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

21 مواطنًا



وتضمن القرار أسماء 21 مواطنًا، تصدرهم هشام إبراهيم سيد حسن، واختتمت القائمة باسم مجدي علي محمد حسين، مع تحديد الجنسية الأجنبية المأذون لكل منهم بالتجنس بها.

قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وشملت الجنسيات الواردة بالقرار الهولندية واليابانية والأردنية والنمساوية، إلى جانب جنسية جمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن جنسيات أخرى موضحة في البيان المرفق.

واستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

ونصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة قرين كل اسم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.