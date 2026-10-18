حبس عاطل بتهمة الاتجار في الاستروكس بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الإستروكس بقصد ترويجه على عملائه، وذلك عقب ضبطه وبحوزته المضبوطات ومبلغ مالي وهاتف محمول، في واقعة تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابساتها.

الاتجار بالمواد المخدرة

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن تورط المتهم، وله معلومات جنائية، في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها لعملائه في عدد من المناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعد رجال المباحث كمينًا للمتهم، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات والتحريات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، وتم تحرير محضر بالواقعة