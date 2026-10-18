حبس المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة في طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بشارع أحمد ماهر بطنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تحرك جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة في قرارها بسماع أقوال شهود عيان وأسرة الشاب الضحية والمتهم وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

ضبط المتهم

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حال وقوفه أمام محله بشارع أحمد ماهر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شاب عقب مشاجرة مع آخرين أمام محله بنطاق شارع احمد ماهر بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، وتمكنت في وقت وجيز من إلقاء القبض على المتهم، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا.

نقل الضحية

كما تم نقل جثـمان الشاب إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.