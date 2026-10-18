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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برئاسة عمرو موسى.. مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية يناقش خطط التطوير والتحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

عقد مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية اجتماعه الثاني بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ووزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، والدكتور عبد العزيز عبد الدائم أمين المجلس، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، والذي يضم نخبة من القامات الأكاديمية والشخصيات العامة وممثلي القطاع الصناعي.

توجيهات جامعة طنطا 

وشهدت الجلسة تقديم عدد من العروض المرئية والبيانية التي تناولت إمكانات جامعة طنطا، وأوجه التعاون والدعم الذي تقدمه لجامعة طنطا الأهلية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للجامعة وخططها المستقبلية في المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية والرقمية والابتكارية.

تحرك تنفيذي عاجل 

في مستهل الجلسة، رحب السيد عمرو موسى بأعضاء المجلس والحضور، معرباً عن اعتزازه باختياره رئيساً لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، ومؤكداً اعتزازه بكونه أحد أبناء محافظة الغربية، ومشيراً إلى أن المجلس يضم مجموعة متميزة من القامات الأكاديمية والمجتمعية والخبرات المتنوعة القادرة على الإسهام الفاعل في دعم الجامعة ورسم مساراتها المستقبلية.

الشكر لرئيس جامعة طنطا 

ووجه السيد عمرو موسى الشكر للدكتور محمد حسين على الجهود المبذولة في إنشاء الجامعة وبناء منظومتها الأكاديمية والمؤسسية وفقاً لتوجهات الدولة المصرية ومستهدفاتها التنموية، وما تم إنجازه في إعداد مقترحات الكليات والبرامج الأكاديمية المواكبة لاحتياجات سوق العمل، وصياغة اللوائح الدراسية وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية.

تبادل الخبرات 

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسسياً متكاملاً من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الجامعة، وترسيخ موقعها كجامعة حديثة قادرة على المنافسة، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع متغيرات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات مع قطاعات الصناعة والإنتاج.

دعم الخبرات والتجارب 

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حسين عن ترحيبه الكبير بالسيد عمرو موسى رئيساً لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، مؤكداً أن وجود شخصية وطنية ودبلوماسية رفيعة ذات خبرة دولية ممتدة على رأس مجلس أمناء الجامعة يمثل إضافة نوعية وقيمة مؤسسية كبيرة لمسيرة الجامعة، ودعماً قوياً لطموحاتها في بناء نموذج جامعي حديث ومنفتح على الخبرات والتجارب الدولية، معرباً عن ثقته في أن المجلس بتشكيله المتميز  الذي يجمع بين الخبرات الأكاديمية والشخصيات العامة وممثلي الصناعة، سيقدم رؤى وخبرات تسهم في تسريع خطوات الجامعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

تقديم تعليم جامعي 

وأضاف أن جامعة طنطا الأهلية انطلقت برؤية واضحة تستهدف تقديم تعليم جامعي عصري يقوم على الجودة والتميز والابتكار، مشيراً إلى أن اختيار الكليات والبرامج الأكاديمية لم يكن مجرد توسع كمي في البرامج التعليمية، وإنما جاء وفق منهجية تستند إلى دراسة احتياجات سوق العمل، واستشراف وظائف المستقبل، وتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز جودة العملية التعليمية، واستكمال منظومتها الرقمية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، وتطوير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مع وضع الطالب في قلب العملية التعليمية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

تبادل الخبرات 

واستعرض الدكتور محمد حسين عرضاً تقديمياً تناول فكرة إنشاء جامعة طنطا الأهلية والمحددات التي انطلقت منها الجامعة في بناء منظومتها الأكاديمية، ومنهجية اختيار الكليات والبرامج وصياغة اللوائح الدراسية، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويتوافق مع المعايير الأكاديمية والمقاييس الدولية، فضلاً عن استعراض الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، والإطار العام لمنظومة القبول والتسجيل، وأبرز المخرجات التعليمية المستهدفة، وما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2025/2026م 

دعم جامعة طنطا 

واختتم الدكتور محمد حسين مؤكداً أن جامعة طنطا الأم ستواصل تقديم كامل خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبشرية والمؤسسية لدعم جامعة طنطا الأهلية، بما يضمن بناء جامعة قوية ومستدامة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي والتنمية في مصر.

وقدمت الدكتورة هويدا إسماعيل، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، عرضاً تناول منظومة الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة، وأبرز ما تحقق من إنجازات، ونقاط القوة، إلى جانب التحديات القائمة ومتطلبات المرحلة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز التجربة الجامعية للطلاب.

الإيرادات والمصروفات

كما استعرض الدكتور مدثر أبو الخير، المستشار المالي للجامعة، الموقف المالي للجامعة، متضمناً الإيرادات والمصروفات، ومشروع موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار دعم كفاءة الإدارة المالية واستدامة موارد الجامعة وتوجيهها وفقاً للأولويات الاستراتيجية.

وقدمت الدكتورة ندا الشناوي، المشرف على إدارة تكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول البنية التحتية الرقمية للجامعة والمنصات الإلكترونية المستخدمة، إلى جانب خطة الجامعة للتحول نحو نموذج «الجامعة الرقمية» من خلال تطوير منظومة الإدارة الإلكترونية والتوسع في استخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات ERP وربط مختلف القطاعات والخدمات بمنظومة رقمية متكاملة.

دعم الخبرات والتجارب 

واستعرض الدكتور محمد الششتاوي، المشرف على إدارة الابتكار وريادة الأعمال، الخطة المقترحة للجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل المشروعات والأفكار الطلابية الواعدة إلى نماذج أعمال قابلة للتطوير، إلى جانب إنشاء ودعم حاضنات أعمال تسهم في تنمية القدرات الابتكارية لدى الطلاب، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الصناعة والاقتصاد وسوق العمل.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا الأهلية تبادل الخبرات أعضاء هيئة التدريس

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