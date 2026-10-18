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خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

أدلى عامل متهم بقتل زميله بسبب خلاف بينهما حول عجن الخبز بـ منشأة ناصر باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.  

سقط غارقا في دمائه

 

وقال المتهم أنه والمجني عليه تشاجرا يوم الواقعة بسبب عجن الخبز مشيرا إلى أن الأخير سبه بأمه ونعته بألفاظ يندى لها الجبين فبيت النية وعقد العزم على قتله، فترصد للمجني عليه حتى شاهده يسير وحيدا في شارع مظلم ثم انهال عليه طعنا بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه وفر هاربا.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه، البالغ من العمر 23 سنة لقي مصرعه بعد أن تعرض لإصابة قطعية بالرقبة باستخدام آلة حادة، نتج عنها نزيف دموي حاد أودى بحياته، كما أن الإصابة بالرقبة تسببت في حدوث تهتك بالأنسجة والأوعية الدموية بالمكان المصاب، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وانتهى بالوفاة، مشيرا الي أن الإصابة ذات طبيعة قطعية، وجائزة الحدوث وفق التصور المبدئي للواقعة، من جراء التعدي باستخدام أداة حادة مثل الكتر، وفي توقيت يتفق مع تاريخ حدوث الواقعة.

شاب يعمل فرانا

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر ، بلاغًا من مستشفى الحسين الجامعي، يفيد بوصول شاب يعمل فرانا، يبلغ من العمر 23 عامًا، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح في الرقبة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث توصلت التحريات الأولية إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله داخل الفرن الذي يعملان به، بسبب خلافات متعلقة بعجن الخبز، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة بينهما.

وكشفت التحريات أن الخلاف لم ينتهِي عند حدود المشادة داخل مكان العمل، إذ أفادت المعلومات بأن المتهم أثناء عودته إلى منزله، فوجئ بالمجني عليه في انتظاره ومحاولته التعدي عليه باستخدام عصا خشبية، واستل آلة حادة كتر، وسدد للمجني عليه ضربة في الرقبة، أسفرت عن إصابته التي أودت بحياته، كما تبين إصابة المتهم نفسه بجرح في الرأس، قيل إنه نتج عن الاعتداء عليه خلال الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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