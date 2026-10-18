عاصفة ساحلية تهدد مناطق بشرق الولايات المتحدة بالفيضانات وتعرية الشواطئ

حذر خبراء الأرصاد الجوية ، من عاصفة ساحلية بطيئة الحركة قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يُتوقع أن تتسبب في رياح قوية وفيضانات ساحلية وتعرية للشواطئ على مدى عدة أيام، مع تركز التأثيرات الأشد في المناطق الممتدة من ولاية نورث كارولاينا إلى نيوجيرسي.

وأوضح مركز التنبؤات الجوية الأمريكي ، أن العاصفة، المعروفة باسم "العاصفة الشمالية الشرقية"، تشكلت قبالة ساحل نورث كارولاينا، ومن المتوقع أن تبقى في عرض البحر معظم أيام الأسبوع، ما قد يؤدي إلى تكرار هبوب الرياح القوية واشتداد الأمواج وارتفاع منسوب المياه، خاصة خلال فترات المد.

وقال فرانك بيريرا، خبير الأرصاد بالمركز في تصريح نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد، إن بطء حركة العاصفة واستمرار تطورها قد يؤديان إلى تداعيات ساحلية ملحوظة، مشيرًا إلى أن المناطق الأكثر عرضة تشمل نورث كارولاينا وفرجينيا وديلاوير ونيوجيرسي.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات الساحلية في أجزاء من ولايات ماريلاند وفرجينيا وشمال شرق نورث كارولاينا، مع احتمال غمر المناطق المنخفضة القريبة من الشواطئ والممرات المائية المدية بمياه تصل إلى نحو 60 سنتيمترًا فوق مستوى سطح الأرض. كما يُتوقع أن تتجاوز هبات الرياح 72 كيلومترًا في الساعة على امتداد أجزاء من الساحل.

ولا يُتوقع أن تمثل الأمطار الغزيرة الخطر الرئيسي، إذ يُرجح أن يبقى معظم الهطول فوق البحر، رغم احتمال هطول أمطار غزيرة متقطعة على المناطق الساحلية مباشرة.

ولا يزال مسار العاصفة ومدة بقائها قبالة الساحل غير واضحين، في ظل اختلاف نماذج التنبؤ بشأن سرعة تحركها بعيدًا عن المنطقة، فيما يراقب المركز الوطني للأعاصير احتمال اكتسابها خصائص شبه مدارية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تتحرك بعيدًا عن المنطقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مع بقاء التوقعات عرضة للتغيير.