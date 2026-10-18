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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمن القومي للبلدين مترابط.. محمود مسلم: البرلمان يتجه للموافقة على إرسال قوات مصرية للسعودية

محمود مسلم
محمود مسلم
قسم التوك شو

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس النواب المصري يتجه نحو الموافقة من حيث المبدأ على إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مناقشات البرلمان تتناول المبدأ العام دون الخوض في تفاصيل تتعلق بأعداد القوات أو طبيعتها، باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي.

 المناقشات ستستمر خلال اليومين التاليين

وأوضح مسلم، خلال لقائه على قناة «العربية الحدث»، أن الأحزاب الممثلة في البرلمان وافقت بالأغلبية خلال المناقشات، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، لافتًا إلى أن المناقشات ستستمر خلال اليومين التاليين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مجلس الدفاع الوطني اتخذ 3 قرارات مهمة للتعامل مع التطورات الإقليمية، يأتي في مقدمتها التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها، إلى جانب تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد والعمل على تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

 العلاقات التاريخية الوثيقة 

وأضاف أن الموقف المصري يستند إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع القاهرة والرياض، فضلًا عن الترابط بين الأمن القومي للبلدين، معتبرًا أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في المنطقة العربية.

 اندلاع الحرب الإيرانية

ولفت مسلم إلى استمرار الحوار الاستراتيجي بين القيادتين المصرية والسعودية منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مؤكدًا وجود قنوات للتواصل والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والمواقف المشتركة، وأن ما تشهده الساحة السياسية والبرلمانية من مواقف تضامنية يعكس، بحسب رؤيته، قوة الروابط بين البلدين.

اندلاع الحرب الإيرانية محمود مسلم مجلس الشيوخ مجلس النواب

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