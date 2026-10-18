المجر تكشف عن سلاح ليزر جديد لمواجهة الطائرات المسيرة

عرضت المجر سلاحا مطورا محليا يعمل بالليزر ومميزا بتصميمه لتدمير الطائرات المسيرة، وتخطط لإدخاله في الخدمة في غضون عام.

وأعلنت وزارة الدفاع المجرية عن هذا السلاح، وتم استعراض النظام في 17 أكتوبر في ميدان التدريب "نولبونتي" خلال معرض الابتكار الدفاعي "هونفيديلمي إينوفاشيوس سزيملي" الذي استمر يومين، وفقا لموقع "ميليتارني" العسكري.

ووفقا لوزارة الدفاع المجرية، اكتشف نظام الليزر طائرة مسيرة تحاكي هدفا جويا معاديا ودمرها.

وقال وزير الدفاع رومولوسز روسزين-سزيندي، الذي تابع العرض، إن الجيش المجري قد يتسلم سلاحا ليزريا قادرا على تدمير أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة في غضون عام.

ولم يجر الكشف عن اسم النظام، أو الجهة المورة له، أو قوة الليزر، أو أقصى مدى للاشتباك.

وتنضم المجر إلى دول أخرى تطور أنظمة دفاع جوي ليزرية لمواجهة الطائرات المسيرة.