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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السويحلي الليبي يهزم الترجي التونسي ويشعل صراع التأهل في دوري أبطال أفريقيا

الترجي
الترجي
عمرو مصطفى

تلقى الترجي التونسي خسارة مفاجئة أمام مضيفه السويحلي الليبي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

السويحلي الليبي يفاجئ الترجي التونسي

 

واستضاف ملعب الفريق الليبي اللقاء، الذي شهد نجاح السويحلي في استغلال إحدى فرصه لحسم المواجهة، بعدما سجل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.

وتنتظر الفريقين مواجهة حاسمة في تونس يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، حيث يسعى الترجي لتعويض خسارته وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بينما يطمح السويحلي للحفاظ على تقدمه ومواصلة مشواره القاري.

كان السويحلي قد بلغ دور الـ32 بعدما تفوق على كيه في زد التنزاني بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول.

في المقابل، بدأ الترجي مشواره من دور الـ32 مباشرة، بعدما حصل على إعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، بفضل تصنيفه المتقدم على مستوى القارة الأفريقية.

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