قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري
إسلام صادق مدافعا عن ناصر منسي: لا تذبحوا الأسطورة
ارتفع 200 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي» تنطلق من مكتبة الإسكندرية في 31 أكتوبر قبل انتقالها إلى دار الأوبرا المصرية

فرح الديباني
فرح الديباني
تقى الجيزاوي

تستعد مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني لتجسيد حياة المطربة العالمية داليدا من خلال المسرحية الغنائية الاستعراضية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»، التي يشهدها جمهور الإسكندرية في عرضها العالمي الأول يوم 31 أكتوبر 2026 بمكتبة الإسكندرية، قبل انتقالها إلى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك في ختام فعاليات «الموسم المتوسطي» (Saison Méditerranée).

ويجمع العرض بين الغناء والموسيقى والدراما المسرحية، في تجربة فنية تسعى إلى إعادة تقديم سيرة داليدا برؤية تتجاوز صورتها بوصفها أيقونة غنائية عالمية، لتقترب من حكايتها الإنسانية، وما شهدته حياتها من صراعات شخصية ومحطات نجاح وانتصارات فنية صنعت مكانتها في تاريخ الغناء العالمي.

فرح الديباني في مواجهة فنية مع سيرة داليدا
وتتولى فرح الديباني بطولة العمل، مستندة إلى تجربتها في عالم الأوبرا والغناء، لتقديم معالجة فنية لشخصية داليدا، التي تركت إرثًا غنائيًا ممتدًا عبر أجيال وثقافات مختلفة، فيما يقود المخرج الكبير خيري بشارة الرؤية الإخراجية للعرض، في تجربة تمزج بين الأداء الغنائي والتعبير المسرحي لاستعادة ملامح من حياة الفنانة ومسيرتها.

ويأتي المشروع في إطار احتفاء فني بإرث داليدا، التي ارتبط اسمها بتاريخ الغناء العالمي، مع التركيز على الجانب الإنساني من رحلتها، بعيدًا عن الاكتفاء باستعراض نجاحاتها الفنية، بما يمنح الجمهور فرصة للتعرف على جوانب متعددة من حياة الفنانة التي ظلت حاضرة في الذاكرة الموسيقية العالمية.

فريق عمل يجمع الموسيقى والدراما

ويضم فريق العمل مجموعة من الأسماء الفنية، حيث تتولى فرح الديباني البطولة، ويخرج المسرحية خيري بشارة، فيما كتب النص وليد خيري، ويتولى أحمد فوزي الإنتاج، بينما يشارك أندريه مانوكيان في التوزيع الموسيقي، ويقود الأوركسترا المايسترو ماثيو هيرزوج.

ويعكس اجتماع هذه العناصر الفنية توجه العرض إلى تقديم تجربة مسرحية متكاملة، تتداخل فيها الموسيقى مع الأداء الدرامي، بما يتناسب مع طبيعة سيرة داليدا وما تحمله من محطات فنية وإنسانية متنوعة.

الإسكندرية والقاهرة على موعد مع العرض

ومن المقرر أن يستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية العرض العالمي الأول للمسرحية يوم 31 أكتوبر 2026، على أن ينتقل العمل إلى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يوم 4 نوفمبر 2026، في محطتين تستعيدان سيرة داليدا من خلال تجربة غنائية ومسرحية جديدة.

ويأتي تقديم «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي» في ختام فعاليات «الموسم المتوسطي»، ليجمع المشروع بين الاحتفاء بالإرث الفني لإحدى أبرز أيقونات الغناء العالمي، وتقديم قراءة مسرحية لحكايتها تتجاوز حدود الشهرة والأغنيات إلى الإنسانة التي تقف خلف الصورة الفنية.

فرح الديباني داليدا المسرحية الغنائية الاستعراضية «داليدا الأغنية التي لا تنتهي»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

المترو والقطار الكهربائي الخفيف

تعديل مرتقب.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026

محكمة

الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة.. الخطوات والشروط

بنك ناصر الاجتماعي

من الدعم إلى الإنتاج.. بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلاً حتى 30 ألف جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد