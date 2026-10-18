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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفاقم مخاوف الفرنسيين بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مخاوف الفرنسيين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود؛ ترتبط بالتداعيات الاقتصادية للصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ماكرون -في كلمة متلفزة وجهها إلى الفرنسيين مساء اليوم الأحد- إن فرنسا لم تشارك في هذا الصراع، لكنها تتأثر بتداعياته الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه اتخذ عدة مبادرات على المستوى الدولي لضمان إمدادات الوقود والغاز والتعامل مع التطورات في أسواق الطاقة، مؤكدًا أنه سيواصل هذه الجهود اعتبارًا من صباح غد الاثنين، مع بدء جولة في منطقة الخليج تشمل عددًا من دولها، بهدف تأمين إمدادات الطاقة الفرنسية.

وأوضح ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والحكومة اتخذا أيضًا قرارات بالتنسيق مع موزعي الوقود، لضمان انعكاس هذه الجهود بصورة ملموسة على الأسعار، مشددًا على أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لمعالجة مسألة القدرة الشرائية. 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط

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