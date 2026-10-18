مشروع يخدم 250 ألف مواطن.. رئيس مياه الأقصر يتابع تنفيذ الصرف الصحي بقرى إسنا والطود

تفقد المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مواقع تنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي المتكامل بقرى صعيد مصر في كلستر الدبابية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مستجدات الأعمال، في إطار جهود تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وشملت الجولة متابعة أعمال شبكات الصرف الصحي بقريتي العديسات بحري والعديسات قبلي، إلى جانب تفقد محطة رفع العديسات قبلي ومحطة معالجة الدبابية، للوقوف على سير التنفيذ ومراجعة الموقف الفعلي للأعمال بالمواقع المختلفة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، وسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، بما يضمن تنفيذ المشروع بالكفاءة المطلوبة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منه.

ويحظى المشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، ويستهدف توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 250 ألف مواطن في 10 قرى بمركزي إسنا والطود، بما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للأهالي.

ويضم نطاق المشروع 8 قرى بمركز إسنا، هي كيمان المطاعنة، وأصفون، وطفنيس، والغريرة، والشغب، والدبابية، والمعلا، وتوماس 3، إلى جانب قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق خدمات الصرف الصحي بقرى صعيد مصر، والارتقاء بمستوى المرافق الأساسية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة.