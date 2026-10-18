وسط حضور جماهيري كبير.. محافظ الأقصر يفتتح الدورة الخامسة لمعرض الأقصر للكتاب

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب، المقام بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر 2026، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد عزت، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ووسط حضور جماهيري كبير.

كما شهد افتتاح فعاليات المعرض حضور كل من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الشيخ محمود الطيب أحمد، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التربية والتعليم أسامة حمدان، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور علي صديق، والدكتور محمد النوبي عميد كلية الألسن ممثلا عن جامعة الأقصر، والدكتور حسين نوبي بدرى عميد كلية الصناعة والطاقة ممثلا عن جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وينظم المعرض بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر وصندوق مكتبات مصر العامة ومكتبة مصر العامة بالأقصر وبيت الشعر بالأقصر ومديرية الاوقاف ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود تعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على مختلف الإصدارات الأدبية والثقافية والفكرية، وذلك بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من دور النشر والهيئات التي تعرض إصدارات متنوعة من الكتب في المجالات الثقافية والأدبية والمعرفية المتنوعة.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالمجان، بما يلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات، ويسهم في تشجيع المواطنين، ولا سيما الشباب والنشء، على القراءة والاطلاع، تأكيدًا على أهمية نشر الثقافة والمعرفة، ودعم صناعة النشر، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي المجتمعي، فضلًا عن ترسيخ مكانة الأقصر بوصفها مركزًا حضاريًا وثقافيًا يجمع بين عراقة التاريخ وتنوع الإبداع المعاصر.

ويتضمن برنامج المعرض سلسة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، تبدأ بأمسيات ثقافية وحفل فني بمناسبة الافتتاح، وذلك على المسرح الرماني بمكتبة مصر العامة، إلى وتستمر تلك الأمسيات حتى حفل ختام المعرض يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026على نفس المسرح، بما يعزز دور المعرض باعتباره منصة تجمع بين الكتاب والفنون والإبداع.

ومن جانبه عبر محافظ الأقصر، عن سعادته بافتتاح المعرض مؤكدا على أهمية عودة انتظام معرض الأقصر للكتاب بشكل دوري لما يمثله من نافذة مهمة لنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب والنشء بالمحافظة على القراءة والاطلاع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الفعاليات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والإبداعية، مؤكدًا أن الأقصر بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق تستحق استمرار تنظيم الفعاليات التي تثري الحياة الثقافية وتدعم الحركة الأدبية والفنية بالمحافظة، موجها الدعوة لأبناء الأقصر وزائريها إلى زيارة المعرض والاستفادة من الإصدارات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها على مدار أيام انعقاده.

وفي ختام فعاليات افتتاح المعرض التقى محافظ الأقصر بوفد سياحي أمريكي قادم لزيارة مكتبة مصر العامة بالأقصر، لمشاهدة عرض "الكالتشوراما" التفاعلية ضمن أنشطة المكتبة اليومية والتي تستعرض تاريخ الحضارة الفرعونية ومعالم الأقصر الأثرية بلغات عالمية مختلفة عبر تقنيات عرض حديثة، حيث رحب المحافظ بالوفد الأمريكي ، معربًا عن تمنياته لهم بزيارة ممتعة وناجحة، ومؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في التعريف بالحضارة المصرية العريقة، وإبراز ما تزخر به الأقصر من مقومات تاريخية وثقافية وأثرية، بما يسهم في تعزيز التجربة الثقافية والسياحية لزوار المحافظة.