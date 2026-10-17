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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دوري خماسي لكرة القدم بمركز شباب الرزيقات لتعزيز النشاط الرياضي بالأقصر

دوري خماسي لكرة القدم بمركز شباب الرزيقات قبلي لتعزيز النشاط الرياضي بين شباب الأقصر
دوري خماسي لكرة القدم بمركز شباب الرزيقات قبلي لتعزيز النشاط الرياضي بين شباب الأقصر
شمس يونس

نظم مركز شباب الرزيقات قبلي، التابع لإدارة شباب أرمنت بمحافظة الأقصر، دوريًا في كرة القدم الخماسية للشباب، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتنمية قدراتهم البدنية والاجتماعية، وتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي بينهم.

وتأتي الفعالية تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

ويستهدف الدوري تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب، وتعزيز حالتهم النفسية والاجتماعية، إلى جانب استثمار أوقات فراغهم في أنشطة مفيدة تسهم في نشر الثقافة الرياضية، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، وفي مقدمتها السمنة.

وجرى تنظيم الدوري تحت إشراف الدكتور غزالي ملثم، وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز، مدير الإدارة الرياضية، وعلاء عبد الحفيظ، مدير إدارة شباب أرمنت، وبمشاركة فريق عمل مركز شباب الرزيقات قبلي.

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