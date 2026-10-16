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الأقصر تستضيف «إيجيبت جيت 8» لطيران الباراموتور بمشاركة أكثر من 100 مغامر ومحترف من 15 دولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تستضيف «إيجيبت جيت 8» لطيران الباراموتور بمشاركة أكثر من 100 مغامر ومحترف من 15 دولة

طيران الباراموتور
طيران الباراموتور
أ ش أ

انطلقت فعاليات النسخة الثامنة من الحدث السنوي لرحلات طيران" الباراموتور" «إيجيبت جيت 8» بمدينة الأقصر، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 100 مغامر وطيار وزائر، يمثلون أكثر من 15 دولة حول العالم؛ في إطار جهود تنشيط السياحة الرياضية، وتقديم أنماط سياحية جديدة تتناسب مع المقومات الحضارية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث “أحمد فهمي”، إن سماء الأقصر شهدت عروضًا جوية مميزة بمشاركة طياري الباراموتور الذين قدموا عروضًا بالمظلات في أجواء المدينة السياحية وسط مشاهد جذبت الأنظار، وأضفت أجواء من البهجة والإثارة على الفعاليات التي تتزامن مع الاستعدادات لانطلاق الموسم السياحي الشتوي.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تعد من الأحداث السنوية التي تنظم خلال شهر أكتوبر، وتشمل رحلات طيران في سماء القاهرة والأقصر والغردقة، بمشاركة طيارين ومغامرين من جنسيات مختلفة، من بينهم أصحاب خبرات ومراكز متقدمة في هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن النسخة الثامنة من «إيجيبت جيت» تنظم بصورة دورية في محافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة التنشيط السياحي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، بمشاركة واسعة من الطيارين والمغامرين من مختلف دول العالم، منها “الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا” إلى جانب دول أخرى؛ بما يعكس الاهتمام الدولي بالحدث، وما توفره الأقصر من مقومات استثنائية لتنظيم الفعاليات السياحية والرياضية.

وأكد أن الحدث يستهدف تنشيط الحركة السياحية بصفة عامة، والسياحة الرياضية بصفة خاصة، والترويج لرياضة الباراموتور؛ باعتبارها أحد الأنماط السياحية التي تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية والحضارية الفريدة.

ولفت إلى أن تنظيم الفعالية بالتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي؛ يمثل فرصة مهمة للترويج للأقصر ومقاصدها الأثرية أمام المشاركين والزائرين من مختلف الجنسيات وإبراز قدرة مصر على استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية الدولية.

ولفت إلى أن استضافة الأقصر لهذا الحدث في ضوء ما تتمتع به من مكانة عالمية باعتبارها واحدة من أهم المقاصد الأثرية والسياحية في العالم وما تضمه من معابد ومناطق أثرية فريدة على ضفتي نهر النيل؛ يمنح الفعاليات الجوية طابعًا مميزًا يجمع بين المغامرة والترويج السياحي.

مدينة الأقصر طيران الباراموتور «إيجيبت جيت 8» السياحة الرياضية

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