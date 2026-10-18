من الأقصر إلى كولومبو.. تحركات جديدة لفتح أبواب التعاون السياحي والاستثماري

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، سيسيرا سينافيراتنا، سفير سريلانكا لدى مصر، في لقاء استهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وبحث اللقاء آليات توسيع مجالات الشراكة بين مصر وسريلانكا، مع التركيز على تنشيط حركة السياحة المتبادلة، وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة في القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية توظيف ما تتمتع به المحافظة من ثراء أثري وتنوع ثقافي ومقومات سياحية عالمية في دعم التعاون مع الجانب السريلانكي، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة يفتح المجال أمام فرص جديدة للتبادل السياحي والاستثماري، ويدعم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير السريلانكي عن تقديره للعلاقات المصرية السريلانكية، مشيدا بالقيمة التاريخية والحضارية للأقصر ومكانتها البارزة على خريطة السياحة العالمية، بما يؤهلها لتكون نقطة انطلاق لمزيد من التعاون السياحي والثقافي بين البلدين.

ويعكس اللقاء توجه محافظة الأقصر نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الدول الصديقة، بما يتيح فرصا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة.