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يعقوب وزويل والباز.. شاهد تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يعقوب وزويل والباز.. شاهد تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”

تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”
تسمية فصول مدرسة بالجيزة بأسماء رموز مصر “القدوة”
ياسمين بدوي

قررت إدارة مدرسة الجيزة الثانوية بنات ،  تسمية الفصول بأسماء نخبة من الرموز المصرية التي تركت بصمات بارزة في مجالات العلم والطب والتعليم والقيادة.

حيث تم تقسيم المدرسة إلى فصول ، كل فصل بإسم رمز من الرموز المصرية  مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، والعالمة سميرة موسى والرائدة نبوية موسى، والدكتور فاروق الباز، والمشير أحمد إسماعيل، والدكتور محمد غنيم ، مع كتابة نبذة عن الشخصية المختارة على جدار الفصل

وقالت إدارة المدرسة  : إن المدرسة ليست جدرانًا وفصولًا فحسب، بل بيئة تُبنى فيها العقول، وتتشكّل فيها الأحلام، ولذا فهذه المبادرة المتميزة تأتي لتجعل من جدران فصول مدرسة الجيزة الثانوية بنات صفحاتٍ مفتوحة من تاريخ مصر المضيء.

وأضافت إدارة المدرسة في بيان لها : لقد زُيّنت الفصول بصور كبيرة ونبذات تعريفية عن حياة وإنجازات نخبة من الرموز المصرية التي تركت بصمات بارزة في مجالات العلم والطب والتعليم والقيادة؛ من الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، إلى العالمة سميرة موسى والرائدة نبوية موسى، والدكتور فاروق الباز، والمشير أحمد إسماعيل، والدكتور محمد غنيم ، وهي ليست مجرد أسماء تُكتب على الفصول، بل قصص نجاح تُروى، وقدوات تُستحضر، ورسائل طموح تتجدد أمام أعين طالباتنا كل يوم.

وقالت إدارة المدرسة : حين تتعرف الطالبة على عالمة مصرية اقتحمت آفاق العلم، أو طبيب كرّس حياته لإنقاذ المرضى، أو عالم رفع اسم مصر في المحافل الدولية، فإنها لا تكتسب معرفة بتاريخ وطنها فحسب، بل تتعلم أن النجاح يبدأ بحلم، وينمو بالعلم والاجتهاد، ويتحقق بالإصرار والعمل ، فهكذا تتحول البيئة المدرسية إلى مساحة حية للتعلم والإلهام، ويتجاوز دور المدرسة حدود المناهج الدراسية ليُسهم في بناء الشخصية، وغرس الانتماء، وتنمية الطموح، وترسيخ ثقافة القدوة الإيجابية.

وقالت إدارة المدرسة: إن الريادة الحقيقية هي أن نصنع من الفكرة البسيطة أثرًا تربويًا ممتدًا، ومن تفاصيل المكان فرصةً لبناء الإنسان.

مدرسة مدرسة الجيزة الثانوية التعليم

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