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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف عموتة من إمام عاشور في الأهلي بعد جدل الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

حسم مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة الجدل المثار بشأن الحالة الطبية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، عقب معسكر منتخب مصر الأخير.

موقف عموتة من إمام عاشور في الأهلي بعد جدل الإصابة 

 

وأكد المصدر أن إمام عاشور تعافى بشكل كامل من إصابة العضلة الضامة، ولا يعاني من أي إصابات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال في مرحلة استعادة جاهزيته الفنية والبدنية، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى عدم التسرع في الدفع به خلال المباريات المقبلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الحسين عموتة مدرب القلعة الحمراء يدرك جيدًا الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها إمام عاشور، لكنه يرى أن اللاعب لم يستعد حتى الآن سوى جزء محدود من مستواه المعروف، ولم يصل إلى نصف مستواه المعتاد، إلى جانب حاجته لاستعادة التركيز المطلوب.

وشدد المصدر على أن عموتة قرر أن تكون مشاركة إمام عاشور في مباريات الأهلي المقبلة مرهونة بوصوله إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، بما يضمن ظهوره بالمستوى المنتظر وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن شكوى إمام عاشور من إصابة العضلة الضامة عقب معسكر منتخب مصر الأخير كانت حقيقية، إلا أنه تجاوزها بشكل كامل، ويواصل حاليًا العمل على استعادة مستواه المعهود وتجهيز نفسه للعودة بقوة إلى حسابات المشاركة مع الفريق الأحمر.

إمام عاشور الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري إصابة إمام عاشور

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