مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض في تعاملات البورصة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الإثنين عند مستوى 1,813.67 بانخفاض وقدره 5.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 818.19 بانخفاض وقدره 2.65 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و427 ألفًا و195 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفًا و426 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 129 صفقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 68.94% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

ف ع / م م ر