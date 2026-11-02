المحاسب القانوني للنادي المصري: كامل أبو علي هو من له حق تحديد معاملة أمواله المنفقة على النادى وهل كانت سلفة أم هبة

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابوعلى انه طالع بمزيد من الإهتمام ما تم نشره في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تناولت الزعم بوجود أخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية بالنادي المصري خلال السنوات الماضية.



واكد مجلس إدارة النادي المصري أن القوائم المالية للنادي يتم إعتمادها ومراجعتها بشكل دوري من المحاسب القانوني للنادي من جهة ومن العديد من الجهات الرقابية سواء الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بإداراتها المختلفة وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يراجع بشكل دوري ليس القوائم المالية للنادي فحسب بل كافة أوجه الصرف والإجراءات المتعلقة به.



ورفض مجلس إدارة النادي المصري بشكل قاطع التشكيك في صحة قوائمها المالية معلن تقديره لمجهودات رئيس مجلس إدارة النادي، كامل أبو علي وحرصه الدائم على توفير كافة متطلبات النادي المادية المتزايدة من حسابه الشخصي وبشكل يوفي بكافة الإلتزامات المادية التي تمكنه من مجاراة العديد من الأندية التي تتجاوز ميزانياتها مليارات الجنيهات.

المحاسب القانوني و المراقب المالي يرد

واعلن مجلس المصري رد أشرف جلال عبد المقصود المحاسب القانوني للنادي على ما تناقلته عدد من صفحات مواقع التواصل

والذي اكد خلاله انه تابع ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعي من عضو الجمعية العمومية شريف صالح والممثل السابق للنادي فى رابطة الأندية المحترفة

وشدد المحاسب القانوني انه كان لزاماً بصفته مراقب حسابات النادي والمكلف من الجمعية العمومية بمراجعة الحسابات واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية أن يقوم بفحص ودراسة والرد على هذه التساؤلات لأظهار كل الحقائق أمام الجميع .



أولاً : نؤكد للجميع أن الدورة المستندية المعمول بها فى النادي منتظمة تماماً ويتم مراجعتها دورياً بمعرفة التفتيش المالى والإدارى بالجهة الإدارية وشعبة الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد ومكتب مراقب الحسابات ويتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية بكل دقة والألتزام الكامل بكافة اللوائح المنظمة ويتم العمل بمعرفة أبناء النادي المتخصصين فى الأمور المالية وعلى قدر كبير من الكفاءة المهنية .

ثانياَ: جميع الميزانيات والحسابات الختامية والقوائم المالية معتمدة من كافة الأجهزة وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات .



وبعرض أهم التساؤلات التى وردت على صفحة الأستاذ شريف صالح نؤكد منها على سبيل المثال ولا الحصر ما يلى :



1- قيد شيك واحد مرتين : ــــ

بعد الأطلاع على سجل اليومية العامة وسجل قيد أوراق الدفع ومن كعب دفتر الشيكات .. تم إصدار شيكين : ـــ

- الأول برقم ( 60355202 ) بمبلغ ثلاثة مليون جنيه بتاريخ 03/08/2023م

- الثاني برقم ( 60355203 ) بمبلغ ثلاثة مليون جنيه بتاريخ 13/08/2023م

لصالح الإتحاد المصرى لكرة القدم صور الشيكات بالإدارة المالية



2- شيكات تجاوزت المواعيد القانونية لصرفها بالتقادم

- سياسة مجلس الإدارة الحالى هو الأبقاء على جميع الأرصدة الدائنة ولا يتم اسقاطها إلا بعد عمل تسوية رسمية معتمدة من الجهة وذلك لحفظ الحقوق حيث أن هناك أرصدة دائنة تم حلها بقضايا كما أن هناك بعض التسويات المالية الواجبة نذكر منها مديونية الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت فى بداية ولاية هذا المجلس ثمانية وأربعون مليون جنيه تم جدولتها حتى أصبحت فى نهاية السنة المالية اثناعشر مليون جارى سدادها وقد تم استلام جميع الشيكات الصادرة لأمر الاتحاد والتى تم تحريرها منذ عام 1999م

3- ظهور فى 30/06/2025م بند فوائد دين

- هذه الفوائد وفقاً لتعليمات الجهاز المركزى خاصة مديونيات سابقة يجب اظهارها وهى تخص جهتين : ــــ

- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

- منطقة بورسعيد لكرة القدم



4- قضية اللاعب / رامى بدوى ــــ وحكم المحكمة

- حكم المحكمة الرياضية الدولية نتائج مجالس سابقة وقد تحملها بالكامل طواعية رئيس مجلس الإدارة الحالى الأستاذ / كامل أبو على ــــ من حسابه الشخصي حتى لا يتم وقف القيد وقد بلغت 530000 $ دولار أمريكي ( خمسمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي ) .

5- قضية اللاعب / أيزى أيميكا

- بعد سداد مستحقات اللاعب بالكامل لإنهاء التعاقد كان هناك خلاف على سداد نسبة الــ 25 % المشاركة وقد حكمت المحكمة باحقية اللاعب فيها وتم سدادها بموجب حكم المحكمة كمستند قانوني وذلك حتى لا يتم ايقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية

6- التدفقات النقدية الخاصة بالأستاذ / كامل أبو على

- وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية واللوائح القانونية فأن الإدارة المالية بالنادي تتولى قيد جميع ما يتم سداده بذات العملة ( مصرى ، دولار ، يورو ) فى حينه وادراجها بالقوائم المالية وصاحب الحق الوحيد فى اعتبار هذه المدفوعات تبرع أو سلفة هو الأستاذ / كامل أبو على ـــ بشخصه وعليه اختيار المسمي وتوقيت التنازل عنه وموافقة الجهة الادارية المركزية ولا يمكن عدم ادراجها وهناك مبالغ تم صرفها غير مدرجة بناءاَ على طلبه فى الميزانيات والحسابات الختامية نذكر منها على سبيل المثال : ــــ

- أعمال تطوير ملعب السيد متولى

- عمولات وأتعاب وكلاء اللاعبين

- مصاريف معسكرات التدريب خارج مصر لأكثر من موسم رياضي علماً بأن جميع هذه المبالغ يتم مراجعتها بمعرفة الجهاز المركزى للمحسابات .

