محافظ القليوبية يوجه بدراسة حلول مرورية عاجلة لإنهاء التكدس أمام مزلقان كفر شبين

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بدراسة الحلول الفنية والمرورية المناسبة لإنهاء مشكلة التكدس والازدحام المروري أمام مزلقان كفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، ووضع تصور متكامل لتنظيم حركة السير وفصل اتجاهات الدخول والخروج، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، وتنفيذاً لقرار محافظ القليوبية رقم 1150 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026، أجرت لجنة فنية مشتركة معاينة ميدانية لمزلقان كفر شبين، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لبحث أسباب التكدس المروري ودراسة البدائل المناسبة لتنظيم الحركة أمام المزلقان والمناطق المحيطة به.



وضمت اللجنة الدكتور محمد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والدكتور المهندس إبراهيم رمضان، استشاري كلية الهندسة جامعة بنها، والمهندس عبد ربه، مدير المكتب الفني بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، والملازم أول مصطفى عبد الخالق سلامة، ممثل الإدارة العامة لمرور القليوبية، والمهندس مصطفى حسين أحمد، رئيس قسم صيانة السكة بالقاهرة، والمهندس إسلام عادل الرفاعي، والمهندس أحمد عاطف الفقي، مهندس إشارات المنطقة، والسيد أحمد عبد المولى محمد، معاون أملاك المنطقة.

وأسفرت المعاينة عن الاتفاق على عدد من المقترحات الفنية لتنظيم الحركة المرورية، من أبرزها إنشاء صدادات مرورية بطول 200 متر أمام مزلقان كفر شبين، بواقع 100 متر لكل اتجاه، للحد من التقاطعات المرورية وتنظيم حركة المركبات القادمة من داخل القرية ومدخل زاوية الشيخ سند.

كما تضمنت المقترحات إعادة تنظيم اتجاهات الدخول والخروج من وإلى قرية كفر شبين وزاوية الشيخ سند، من خلال وضع مطبات شوكية وصدادات مرورية، بما يحقق الفصل بين الاتجاهات المختلفة ويحد من التداخل المروري أمام المزلقان.

وامتدت أعمال الدراسة إلى المنطقة المحيطة بمزلقان المصرفاوية، حيث تم اقتراح إنشاء صدادات مرورية بطول نحو 120 متراً أمام مستشفى بيت الصحة، إلى جانب إجراء رفع مساحي للمنطقة المحيطة في نطاق 150 متراً من الاتجاهات المؤدية إليها، بمعرفة مركز المعلومات والشبكات الأرضية، تمهيداً لاستكمال الدراسة الفنية.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية لتوفير الصدادات المرورية ومطبات الشوكة اللازمة لتنفيذ المقترح.

وفي ضوء نتائج المعاينة والدراسة الفنية، وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمتابعة دراسة المقترح المروري وتقييم مدى فاعليته، من خلال فترة تجريبية مقترحة لمدة أسبوع، مع رصد تأثيره على حركة السير ومدى قدرته على الحد من التكدسات، وسرعة استكمال التنسيق بين الجهات المعنية، تمهيداً للوصول إلى الدراسة النهائية واعتماد الحلول المناسبة التي تحقق السيولة المرورية وتضمن سلامة المواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير منظومة الطرق وتحسين الحركة المرورية بمختلف المراكز والمدن، من خلال الدراسات الفنية والمعاينات الميدانية والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة له.