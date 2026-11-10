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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلائع القليوبية يحصد 5 مناصب قيادية في إنتخابات اللجان النوعية لبرلمان طلائع مصر

مدير مديرية الشباب والرياضة
مدير مديرية الشباب والرياضة
إبراهيم الهواري

هنأت الدكتورة إيمان رمضان مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أعضاء برلمان طلائع القليوبية، بمناسبة فوزهم بخمسة مناصب قيادية في إنتخابات اللجان النوعية لدور الإنعقاد الثاني لبرلمان طلائع مصر، إلى جانب إختيار عدد من أبناء المحافظة لعضوية لجنة القيم واللجان النوعية في إنجاز يعكس تميز النشء بمحافظة القليوبية وحضورهم الفاعل في التجربة البرلمانية .
وجاءت المناصب التي حصدها أبناء برلمان طلائع القليوبية كالتالي:
العضو أحمد محمد عبدالعليم شفيق – الوكيل الأول للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
العضو محمود إبراهيم قط عواد – الوكيل الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
العضو الحسين محمد سمير حسان – الوكيل الثاني للجنة الإدارة المحلية.
العضوة هالة سامي فرج علي – الوكيل الثاني للجنة الإعلام والثقافة والآثار.
العضوة جنى أحمد محمد نجم – الوكيل الأول للجنة التعليم والبحث العلمي.


كما أسفرت الإنتخابات عن إختيار العضوتين حبيبة سيد صابر ،  ونورهان أشرف لعضوية لجنة القيم، إلى جانب إختيار عدد من أعضاء برلمان طلائع القليوبية لعضوية اللجان النوعية، وهم: منة سعيد ، وتسنيم السيد إبراهيم ، وبسملة أحمد حفناوي ، ومنة محمد خضر.
وأعربت الدكتورة إيمان رمضان عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن ما حققه أبناء برلمان طلائع القليوبية يمثل نموذجاً مشرفاً لقدرات النشء بالمحافظة، وثمرة لجهود إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في الحياة البرلمانية، مشددة على إستمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير البرامج والفرص التي تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية وصقل قدراتهم ، متوجهة بالشكر لإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالقليوبية على الدعم الكامل لطلائع القليوبية.
وأضافت أن برلمان الطلائع يمثل منصة مهمة لإكتشاف القيادات الواعدة، وتنمية الوعي السياسي والبرلماني لدى النشء، وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر والممارسة الديمقراطية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه وقادر على المشاركة في بناء مستقبله.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في توسيع قاعدة المشاركة البرلمانية للنشء، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب عملية في القيادة والعمل العام، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

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