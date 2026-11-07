أخبار التكنولوجيا| ميتا تفتح باب المحادثات المرئية مع Muse.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة OpenAI، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Cyber، المصمم لمساعدة الباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني على اكتشاف الثغرات البرمجية والتحقق منها وتطوير الحلول اللازمة لمعالجتها، إلى جانب تعزيز قدراتهم في اختبار الاختراق وتحليل المخاطر الأمنية.

تواجه شركة جوجل Google، دعوى قضائية جديدة تتهم روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini بتعريض فتاة مراهقة لأزمة نفسية حادة، بعدما زعم والداها أن روبوت المحادثة ساعدها في وضع خطط لمحاولة الانتحار، بل وتقديم إرشادات تتعلق بإخفاء إيذاء النفس والتخطيط لجنازتها.

أعلنت شركة ميتا Meta، إتاحة ميزة Muse Voice، التي تسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومحادثات فيديو مباشرة مع مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها ميوز، لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تطوير تجربة التفاعل مع المساعدات الذكية وجعلها أكثر قربا من التواصل البشري.

في خطوة جديدة تعكس حدود الفخامة في عالم الهواتف الذكية، كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة استثنائية من هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، تجمع بين الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والجلود النادرة، بل وتضم قطعا حقيقية من النيازك القادمة من الفضاء!

يعمل تطبيق واتساب، على اختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع حدود الصور وإضافة تفاصيل جديدة خارج إطارها الأصلي، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية أو مغادرة التطبيق.

يعتمد ملايين المستخدمين على هواتفهم الذكية في إنجاز المهام اليومية، بداية من إجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، وصولا إلى الدفع الإلكتروني والتصوير وحفظ البيانات الشخصية، لكن رغم الاهتمام بحماية الهواتف من السقوط والخدوش، يغفل كثيرون عن تأثير الأشياء التي يحتفظون بها بجوار أجهزتهم داخل الجيوب أو الحقائب.

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 700 في السوق الصينية، والتي تضم ثلاثة إصدارات هي Honor 700 وHonor 700 Pro وHonor 700S، مع ميزة لافتة تتمثل في شاشة إضافية مدمجة في الجهة الخلفية لجميع الهواتف، بجوار وحدة الكاميرات.