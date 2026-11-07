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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ميتا تفتح باب المحادثات المرئية مع Muse.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سلاح OpenAI الجديد لاختراق الثغرات.. GPT-6 Cyber يكشف 81 خللا أمنيا في فايرفوكس

أعلنت شركة OpenAI، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Cyber، المصمم لمساعدة الباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني على اكتشاف الثغرات البرمجية والتحقق منها وتطوير الحلول اللازمة لمعالجتها، إلى جانب تعزيز قدراتهم في اختبار الاختراق وتحليل المخاطر الأمنية.

دعوى تهز جوجل.. أسرة تتهم روبوت Gemini بمساعدة طفلتها على الانتحـ.ار

تواجه شركة جوجل Google، دعوى قضائية جديدة تتهم روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini بتعريض فتاة مراهقة لأزمة نفسية حادة، بعدما زعم والداها أن روبوت المحادثة ساعدها في وضع خطط لمحاولة الانتحار، بل وتقديم إرشادات تتعلق بإخفاء إيذاء النفس والتخطيط لجنازتها.

وداعا للمحادثات النصية.. ميتا تفتح باب المحادثات المرئية مع Muse

أعلنت شركة ميتا Meta، إتاحة ميزة Muse Voice، التي تسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومحادثات فيديو مباشرة مع مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها ميوز، لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تطوير تجربة التفاعل مع المساعدات الذكية وجعلها أكثر قربا من التواصل البشري.


آيفون ديو بسعر سيارة فاخرة.. نيازك وألماس في هاتف يتجاوز 18 ألف دولار

في خطوة جديدة تعكس حدود الفخامة في عالم الهواتف الذكية، كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة استثنائية من هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، تجمع بين الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والجلود النادرة، بل وتضم قطعا حقيقية من النيازك القادمة من الفضاء!

لن تحتاج إلى تطبيقات تعديل الصور.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة

يعمل تطبيق واتساب، على اختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع حدود الصور وإضافة تفاصيل جديدة خارج إطارها الأصلي، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية أو مغادرة التطبيق.

5 أشياء لا تضعها بجوار هاتفك.. عادات يومية تتسبب في تلف جهازك دون أن تشعر

يعتمد ملايين المستخدمين على هواتفهم الذكية في إنجاز المهام اليومية، بداية من إجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، وصولا إلى الدفع الإلكتروني والتصوير وحفظ البيانات الشخصية، لكن رغم الاهتمام بحماية الهواتف من السقوط والخدوش، يغفل كثيرون عن تأثير الأشياء التي يحتفظون بها بجوار أجهزتهم داخل الجيوب أو الحقائب.

هونر تكشف عن سلسلة Honor 700 بشاشة خلفية مبتكرة.. إليك السعر المواصفات

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Honor 700 في السوق الصينية، والتي تضم ثلاثة إصدارات هي Honor 700 وHonor 700 Pro وHonor 700S، مع ميزة لافتة تتمثل في شاشة إضافية مدمجة في الجهة الخلفية لجميع الهواتف، بجوار وحدة الكاميرات.

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