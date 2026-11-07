سلاح OpenAI الجديد لاختراق الثغرات.. GPT-6 Cyber يكشف 81 خللا أمنيا في فايرفوكس

أعلنت شركة OpenAI، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Cyber، المصمم لمساعدة الباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني على اكتشاف الثغرات البرمجية والتحقق منها وتطوير الحلول اللازمة لمعالجتها، إلى جانب تعزيز قدراتهم في اختبار الاختراق وتحليل المخاطر الأمنية.

وقالت الشركة، في إعلانها الرسمي، إن النموذج الجديد أسهم بالفعل في اكتشاف 81 ثغرة أمنية خطيرة لم تكن معروفة سابقا في متصفح فايرفوكس Firefox، كما تمكن من تطوير استغلالات عملية لـ948 ثغرة في نواة نظام التشغيل Linux.

ويمثل GPT-6 Cyber، وفقا لـOpenAI، نقلة متقدمة مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.6 Cyber، بفضل تحسين قدراته على رصد الثغرات الأمنية وتطوير الاستغلالات البرمجية.

كما يتمتع بقدرة أكبر على الالتزام بالنطاق المصرح به أثناء اختبارات الأمن السيبراني، بما يقلل احتمالات استهداف أنظمة أو خدمات خارج حدود الاختبار المعتمدة.

GPT-6 Cyber

GPT-6 Cyber يحقق نتائج متقدمة في اختبارات الأمن السيبراني



أوضحت OpenAI أن GPT-6 Cyber حقق نسبة 48.5% في اختبار ExploitGym، وهو معيار لتقييم قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على استغلال ثغرات محددة في أهداف بعيدة، مقارنة بنسبة 32.1% سجلها GPT-5.6 Cyber، ما يمثل تحسنا نسبيا قدره 51%.

وفي اختبارات اختراق تطبيقات الويب، حقق النموذج معدل استدعاء للثغرات بلغ 40.3%، مقابل 32% لنموذج GPT-6 Astra.

وعلى صعيد الالتزام بضوابط الاختبار الأمني، أظهرت تقييمات منفصلة أن GPT-6 Cyber امتنع عن استغلال الخدمات الواقعة خارج النطاق المصرح به في 99.93% من الحالات، حتى دون تفعيل تعليمات الأمان الإضافية الخاصة ببيئة التشغيل. وارتفعت النسبة إلى 100% عند تفعيل هذه التعليمات.

وفي ضوء قدراته المتقدمة، صنفت OpenAI النموذج ضمن مستوى حرج Critical في مجال الأمن السيبراني، وفق إطار الاستعداد للمخاطر الخاص بها Preparedness Framework، مقارنة بتصنيف مرتفع High الذي حصل عليه الإصدار السابق GPT-5.6 Cyber.

اكتشاف مئات الثغرات في نواة Linux ومتصفح فايرفوكس



فيما يتعلق بالنتائج العملية، كشفت OpenAI أن GPT-6 Cyber تمكن من إعادة إنتاج 1,724 ثغرة أمنية في نواة Linux، وتطوير استغلالات عملية لـ948 ثغرة منها.

وأضافت الشركة أنها أحالت 304 نتائج مصنفة على أنها حرجة إلى القائمين على صيانة نواة Linux، مرفقة بترشيحات لإصلاحات برمجية، فيما لا تزال أعمال معالجة الثغرات الأخرى مستمرة.

وفي متصفح فايرفوكس، نجح النموذج في اكتشاف 81 ثغرة أمنية جديدة عالية الخطورة، لم تكن معروفة من قبل. وأوضحت OpenAI أنها شاركت مؤسسة Mozilla اختبارات قابلة لإعادة الإنتاج وتصحيحات برمجية مقترحة، مشيرة إلى أن المؤسسة أصدرت بالفعل تحديثات لمعالجة عدد كبير من هذه المشكلات.

ولم تقتصر النتائج على اكتشاف ثغرات جديدة، إذ أظهرت الأبحاث أيضا أن 30 ثغرة معروفة سابقا في فايرفوكس كانت أكثر خطورة مما أشارت إليه التقييمات السابقة.

شركات تقنية تعتمد على النموذج في أبحاث الثغرات ومراجعة الأكواد



أشارت OpenAI إلى أن عددا من فرق الأمن السيبراني في شركات تقنية، من بينها Cisco وCalif وCodeRabbit، بدأ بالفعل استخدام GPT-6 Cyber في أبحاث اكتشاف الثغرات ومراجعة الشيفرات البرمجية.

كما استخدمت الشركة النموذج داخليا للكشف عن نقاط الضعف في بنيتها التحتية والعمل على معالجتها، في إطار توظيف قدراته لتعزيز أمن أنظمتها وخدماتها.

إتاحة GPT-6 Cyber بضوابط وصول محددة



أعلنت OpenAI أن إتاحة GPT-6 Cyber بدأت بصورة محدودة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة Codex، لمجموعة مختارة من العملاء المعتمدين ضمن برنامج Daybreak Red، على أن تتوسع دائرة الوصول إليه لاحقا لتشمل جميع عملاء البرنامج.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعزيز إجراءات الحماية للحد من إساءة استخدام النموذج، بما يشمل مراقبة الأنشطة السيبرانية غير المصرح بها، وفرض قيود على تقديم المساعدة في الأنشطة عالية الخطورة التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات توليد الكهرباء ومنشآت معالجة المياه.

وأكدت OpenAI أن المؤسسات والباحثين المستقلين المتخصصين في الأمن السيبراني يمكنهم التقدم للانضمام إلى برنامج Daybreak، بهدف الحصول على أدوات وموارد متخصصة تدعم أبحاثهم في اكتشاف الثغرات الأمنية وتحسين مستوى الحماية الرقمية.