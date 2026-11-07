قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عطية يثير حالة من القلق بشأن ابنته في أحدث ظهور | شاهد
فتحي سند: مصر للتأمين أحرج الزمالك وكاد يخرجه من كأس مصر
ما جزاء صلاة الضحى؟.. لا تضيعها حتي تجعل لك نصيبا في 12 رزقا
قوة سوق العمل تعزز توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر لمواجهة التضخم
استهدفت منظومة دفاع جوي.. ترامب يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران
غرق ودمار مئات الخيام الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة السيول والأمطار
تعرف على تفاصيل مبادرة 100 مليون مُتعلم
مفاجأة بشأن تجديد عقد أفشة مع الأهلي.. وموقف أشرف بن شرقي
عامر العمايرة: 4 أشهر تمنح حسام حسن فرصة لترتيب أوراقه أو اختيار بديل
الشناوي في حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام السكة الحديد
خاص| الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الناشئين.. و18 نوفمبر موعد إغلاق التتش
أوائل الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000قيادة مدرسية يشاركون بسيمينار دولي بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سلاح OpenAI الجديد لاختراق الثغرات.. GPT-6 Cyber يكشف 81 خللا أمنيا في فايرفوكس

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Cyber، المصمم لمساعدة الباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني على اكتشاف الثغرات البرمجية والتحقق منها وتطوير الحلول اللازمة لمعالجتها، إلى جانب تعزيز قدراتهم في اختبار الاختراق وتحليل المخاطر الأمنية.

وقالت الشركة، في إعلانها الرسمي، إن النموذج الجديد أسهم بالفعل في اكتشاف 81 ثغرة أمنية خطيرة لم تكن معروفة سابقا في متصفح فايرفوكس Firefox، كما تمكن من تطوير استغلالات عملية لـ948 ثغرة في نواة نظام التشغيل Linux.

ويمثل GPT-6 Cyber، وفقا لـOpenAI، نقلة متقدمة مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.6 Cyber، بفضل تحسين قدراته على رصد الثغرات الأمنية وتطوير الاستغلالات البرمجية. 

كما يتمتع بقدرة أكبر على الالتزام بالنطاق المصرح به أثناء اختبارات الأمن السيبراني، بما يقلل احتمالات استهداف أنظمة أو خدمات خارج حدود الاختبار المعتمدة.

 GPT-6 Cyber

GPT-6 Cyber يحقق نتائج متقدمة في اختبارات الأمن السيبراني


أوضحت OpenAI أن GPT-6 Cyber حقق نسبة 48.5% في اختبار ExploitGym، وهو معيار لتقييم قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على استغلال ثغرات محددة في أهداف بعيدة، مقارنة بنسبة 32.1% سجلها GPT-5.6 Cyber، ما يمثل تحسنا نسبيا قدره 51%.

وفي اختبارات اختراق تطبيقات الويب، حقق النموذج معدل استدعاء للثغرات بلغ 40.3%، مقابل 32% لنموذج GPT-6 Astra.

وعلى صعيد الالتزام بضوابط الاختبار الأمني، أظهرت تقييمات منفصلة أن GPT-6 Cyber امتنع عن استغلال الخدمات الواقعة خارج النطاق المصرح به في 99.93% من الحالات، حتى دون تفعيل تعليمات الأمان الإضافية الخاصة ببيئة التشغيل. وارتفعت النسبة إلى 100% عند تفعيل هذه التعليمات.

وفي ضوء قدراته المتقدمة، صنفت OpenAI النموذج ضمن مستوى حرج Critical في مجال الأمن السيبراني، وفق إطار الاستعداد للمخاطر الخاص بها Preparedness Framework، مقارنة بتصنيف مرتفع High الذي حصل عليه الإصدار السابق GPT-5.6 Cyber.

اكتشاف مئات الثغرات في نواة Linux ومتصفح فايرفوكس


فيما يتعلق بالنتائج العملية، كشفت OpenAI أن GPT-6 Cyber تمكن من إعادة إنتاج 1,724 ثغرة أمنية في نواة Linux، وتطوير استغلالات عملية لـ948 ثغرة منها.

وأضافت الشركة أنها أحالت 304 نتائج مصنفة على أنها حرجة إلى القائمين على صيانة نواة Linux، مرفقة بترشيحات لإصلاحات برمجية، فيما لا تزال أعمال معالجة الثغرات الأخرى مستمرة.

وفي متصفح فايرفوكس، نجح النموذج في اكتشاف 81 ثغرة أمنية جديدة عالية الخطورة، لم تكن معروفة من قبل. وأوضحت OpenAI أنها شاركت مؤسسة Mozilla اختبارات قابلة لإعادة الإنتاج وتصحيحات برمجية مقترحة، مشيرة إلى أن المؤسسة أصدرت بالفعل تحديثات لمعالجة عدد كبير من هذه المشكلات.

ولم تقتصر النتائج على اكتشاف ثغرات جديدة، إذ أظهرت الأبحاث أيضا أن 30 ثغرة معروفة سابقا في فايرفوكس كانت أكثر خطورة مما أشارت إليه التقييمات السابقة.

شركات تقنية تعتمد على النموذج في أبحاث الثغرات ومراجعة الأكواد


أشارت OpenAI إلى أن عددا من فرق الأمن السيبراني في شركات تقنية، من بينها Cisco وCalif وCodeRabbit، بدأ بالفعل استخدام GPT-6 Cyber في أبحاث اكتشاف الثغرات ومراجعة الشيفرات البرمجية.

كما استخدمت الشركة النموذج داخليا للكشف عن نقاط الضعف في بنيتها التحتية والعمل على معالجتها، في إطار توظيف قدراته لتعزيز أمن أنظمتها وخدماتها.

إتاحة GPT-6 Cyber بضوابط وصول محددة


أعلنت OpenAI أن إتاحة GPT-6 Cyber بدأت بصورة محدودة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة Codex، لمجموعة مختارة من العملاء المعتمدين ضمن برنامج Daybreak Red، على أن تتوسع دائرة الوصول إليه لاحقا لتشمل جميع عملاء البرنامج.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعزيز إجراءات الحماية للحد من إساءة استخدام النموذج، بما يشمل مراقبة الأنشطة السيبرانية غير المصرح بها، وفرض قيود على تقديم المساعدة في الأنشطة عالية الخطورة التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات توليد الكهرباء ومنشآت معالجة المياه.

وأكدت OpenAI أن المؤسسات والباحثين المستقلين المتخصصين في الأمن السيبراني يمكنهم التقدم للانضمام إلى برنامج Daybreak، بهدف الحصول على أدوات وموارد متخصصة تدعم أبحاثهم في اكتشاف الثغرات الأمنية وتحسين مستوى الحماية الرقمية.

OpenAI الذكاء الاصطناعي GPT 6 Cyber الأمن السيبراني اكتشاف الثغرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

كهربا وخالد سليم

أخي.. كهربا يهنئ خالد سليم بمناسبة عيد ميلاده

نوران

نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة

بالصور

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد