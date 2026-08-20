وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: وقعنا اتفاقا مهما مع مصر للتعاون في مجال الهجرة

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ بلاده تعمل مع الحكومة المصرية في العديد من الملفات المختلفة، موضحًا: "ركزت مباحثاتي على ملف الهجرة، ووقعنا اتفاقا جديدا ومهما مع مصر بشأن التعاون في مجال الهجرة".

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا الاتفاق سيعود بالنفع المتبادل على مصر وبريطانيا، مواصلا، أن بلاده تبحث مع مصر القضايا المتعلقة بالنمو الأخضر والتحول في مجال الطاقة وتشارك المملكة المتحدة في مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمصر.

وتابع: "نبحث كذلك سبل تعزيز التجارة في القطاع الزراعي، فضلا عن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات البريطانية هنا في مصر والتي توفر بطبيعة الحال فرص عمل للعديد من المصريين إلى جانب إسهامها في تحقيق الرخاء وتوفير الفرص لكلا البلدين، ويضاف إلى ذلك الروابط الراسخة والممتدة منذ زمن طويل بين شعبي البلدين وهذه جوانب إيجابية عديدة في علاقاتنا، ونبحث أيضا سبل التعاون في مواجهة تحديات محورية في مختلف أنحاء المنطقة، سواء تعلق الأمر بالأمن البحري أو الشئون الإنسانية أو الأوضاع المروعة التي شهدناها في غزة".

وأردف: "وسواء تعلق الأمر بهذه الملفات أو بتحديات إقليمية أخرى، فإن الحوار والعلاقات بين المملكة المتحدة ومصر سيكونان عنصرين محوريين في كيفية تعاملنا مع العديد من هذه التحديات".