بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة

أكد المصارع أشرف كابونجا، رئيس اتحاد مصارعة المحترفين، أنه حصل على بطولة أقوى رجل في العالم للمرة التاسعة، وأنه مستمر في طريقه لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف كابونجا، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه حقق أرقامًا قياسية في موسوعة «جينيس»، مشيرًا إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض بطولة جديدة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الوزير جوهر نبيل، ووزير النقل كامل الوزير، ومحافظ الإسماعيلية اللواء نبيل حسب الله.

ولفت إلى أن البطولة المقبلة سيقوم خلالها بسحب قطار بضائع يزن 1200 طن، أي ما يعادل 27 عربة بضائع، ويبلغ طوله نحو 500 متر، مؤكدًا أن الحدث الذي سيشارك فيه سيكون حدثًا عالميًا باسم مصر.

وأشار إلى أنه مستمر في طريقه رغم وصوله إلى عمر 45 عامًا، مؤكدًا أنه يشكر الله، كما وجه الشكر للحكومة على دعمها له.