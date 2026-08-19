«الشباب والرياضة»: تمويل 10 مشروعات شبابية ضمن مبادرة «كن رائد أعمال»

قالت نانيس الناقوري، رئيس الإدارة المركزية لتمكين النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة «كن رائد أعمال» تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تستهدف الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.

وأوضحت أن المبادرة تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال توفير التدريبات اللازمة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يخدم البيئة والتنمية المستدامة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة تشترك مع المبادرات الأخرى في هدف تحويل الشباب إلى أصحاب مشروعات، لكنها تتميز بتوفير التمويل للمشروعات التي يقع عليها الاختيار.

وأشارت إلى أن المشروعات المتقدمة يجب أن تكون صناعية أو زراعية أو تجارية أو تكنولوجية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و35 عامًا، مع تفضيل أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات حتى يتمكن من بدء مشروعه.

وأوضحت نانيس الناقوري أن المبادرة تمر بأربع مراحل، تبدأ بتدريب إلكتروني وحضوري لمدة 20 يومًا، يتم خلالها اختيار أفضل 200 مشروع، متابعة، أن المرحلة الثانية تتضمن إقامة معسكر للعمل على أفكار المشروعات، وصولًا إلى اختيار 40 مشروعًا، بينما تشمل المرحلة الثالثة تدريب أصحاب المشروعات الأربعين من خلال جامعة النيل وتأهيلهم للمرحلة النهائية.

وأكدت أن المرحلة الرابعة تشهد اختيار 10 مشروعات للدخول في مرحلة الاحتضان وبدء تأسيس الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن المشروعات العشرة المختارة تحصل على دعم مالي ولوجستي تبلغ قيمته نحو 200 ألف جنيه.

