ارتفاع جديد بعد أيام من التحسن .. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

تشهد البلاد اليوم تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتسود أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق، وشديدة الحرارة على محافظات الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وبينما تستمر الأجواء الأقل حرارة خلال الساعات الحالية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من غد الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

انخفاض درجات الحرارة بسبب المرتفع الأزوري

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، موضحة أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد المرتفع الأزوري، الذي يجلب كتلًا هوائية أقل حرارة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأوضحت أن درجات الحرارة تقترب من معدلاتها الصيفية المعتادة أو تقل عنها في بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

34 درجة على القاهرة

.. والمحسوسة 36

وأشارت منار غانم إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 36 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة قد يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا بنحو درجتين إلى 4 درجات، وفقًا لمعدلات الرطوبة من محافظة إلى أخرى.

طقس حار رطب وشديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت أن طقس اليوم سيكون حارًا رطبًا على معظم مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد، مع زيادة درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، لتتجاوز 90 و95% على المناطق المطلة على البحر المتوسط، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%.

رياح تصل إلى 40 كم في الساعة

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة، موضحة أن سرعات الرياح تتراوح اليوم بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة في أغلب المحافظات، مع نشاط ملحوظ خلال ساعات المساء.

تحذير من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس نتيجة نشاط الرياح، التي تصل سرعتها إلى 65 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار، ما يجعل هذه المناطق غير مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، داعية إلى مراعاة حالة البحر خلال الفترة الحالية.

استقرار نسبي على البحر المتوسط

وفي المقابل، أكدت منار غانم أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة بما يسمح بأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، مع استمرار فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية، خاصة مطروح.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الجمعة

وكشفت منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة الحالي لن يستمر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من غد الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا مع عودة تأثيرات منخفض الهند الموسمي.

وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مقارنة بالمعدلات الحالية، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل إلى ما بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد: الارتفاعات المقبلة أقل من موجات الحر السابقة

وأكدت المتنبئ الجوي أن الارتفاعات المتوقعة لن تكون بنفس شدة موجات الحر السابقة، مشيرة إلى اقتراب فصل الخريف تدريجيًا، وهو ما يجعل الاتجاه العام لدرجات الحرارة يميل إلى الانخفاض مع مرور الوقت، رغم حدوث ارتفاعات مؤقتة ومتوقعة خلال ما تبقى من فصل الصيف.

وتتأثر حالة الطقس في مصر خلال فصل الصيف بعدة عوامل جوية، من بينها امتداد المرتفع الأزوري ومنخفض الهند الموسمي، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح، ما يؤدي إلى اختلاف الإحساس بدرجات الحرارة من منطقة إلى أخرى. ومع اقتراب فصل الخريف، تتجه درجات الحرارة تدريجيًا نحو الانخفاض، مع استمرار بعض الارتفاعات المؤقتة خلال الفترة الانتقالية