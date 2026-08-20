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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد خطة لقاءات حوارية مع ذوي الهمم لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها

محافظ الأقصر يعتمد خطة لقاءات حوارية مع ذوي الهمم لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها
محافظ الأقصر يعتمد خطة لقاءات حوارية مع ذوي الهمم لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها
شمس يونس

 اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خطة لتنظيم سلسلة من اللقاءات الميدانية المفتوحة مع الأشخاص والأطفال من ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف الاستماع إلى مطالبهم والتعرف على احتياجاتهم ورصد التحديات التي تواجههم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وأكدت نجوي ابراهيم منسق المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بديوان عام محافظة الاقصر ومنسق المبادرة الرئاسية (اسرتي قوتي) ، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة المحافظة المبادرة الرئاسية .

وتُنفذ اللقاءات بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقًا لاستمارة الرصد المعتمدة لحصر المشكلات والاحتياجات بصورة دقيقة، بمشاركة الوحدة العامة لحماية الطفل، ووحدات تكافؤ الفرص والسكان، ومكاتب التأهيل الاجتماعي، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن.

ومن المقرر عقد اللقاءات وفق الجدول التالي:

-الأحد 23 أغسطس: ديوان عام محافظة الأقصر، الساعة 11:00 صباحًا.

-الإثنين 24 أغسطس: مدينة الأقصر الساعة 10:00 صباحًا، ومدينة البياضية الساعة 11:00 صباحًا.

-الثلاثاء 25 أغسطس: مركز ومدينة إسنا، الساعة 10:00 صباحًا.

-الأربعاء 26 أغسطس: مركز حدي ومدينة الطود الساعة 10:00 صباحًا، ومركز ومدينة القرنة الساعة 11:00 صباحًا.

-الخميس 27 أغسطس: مركز ومدينة الزينية الساعة 10:00 صباحًا، ومركز ومدينة أرمنت الساعة 11:00 صباحًا.

وتدعو محافظة الأقصر جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم إلى المشاركة الفاعلة في هذه اللقاءات، وطرح مطالبهم ومقترحاتهم، بما يسهم في وضع حلول واقعية للتحديات التي تواجههم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه اللقاءات تأكيدًا على اهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجاتهم.

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