قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية
مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
الجيش اليمني: نفذنا 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية ضد ميليشيا الحوثي
رئيس وزراء قطر لـ«صدى البلد»: حرية الملاحة في هرمز ليست رهينة للابتزاز السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد

«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد
«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد
شمس يونس

استقبل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، وفدًا من الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المجتمعي وتقديم الدعم النفسي والإنساني لمرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد.

وشارك في الزيارة عدد من المنسقين والمتطوعين بالهلال الأحمر، حيث أجرى الوفد جولة استطلاعية وتفقدية شاملة للتعرّف على دورة تقديم الخدمة العلاجية للمُترددين، شملت أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف الإقامة اليومية، والاستراحات.

واستمع وفد الهلال الأحمر خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتطورة المستخدمة بالمستشفي، والتي تقدم خدماتها بالمجان لآلاف المرضى من مختلف المحافظات، مشدين بالمستوى الطبي المتميز والمنظومة الخدمية المتكاملة التي تجمع بين كفاءة الأطقم الطبية والتعامل الإنساني الكريم.

وحرص المتطوعون خلال الجولة على توزيع الورود والهدايا التذكارية على المرضى، وتبادل الأحاديث معهم بهدف بث الأمل وتحفيزهم على استكمال رحلتهم العلاجية بكل عزيمة وإصرار، إلى جانب تقديم بعض التوجيهات والتوعية الصحية التي تساعدهم على مواجهة المرض والتغلب عليه.  

من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، شكره وتقديره لمبادرة الهلال الأحمر المصري بالأقصر، على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، مثمناً حرص كوادر الهلال الأحمر ومتطوعيها على التواجد المستمر بجانب مرضى الأورام في الصعيد ومؤازرتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تعكس عمق التكاتف الكامل بين المؤسسات الخيرية والمجتمعية، مشيراً إلى أنها تترك أثراً إيجابياً ومباشراً في رفع الروح المعنوية لدى المرضى وأسرهم، وهو ما يمثل ركناً أصيلاً ودعماً حقيقياً لجهود الأطقم الطبية خلال رحلة العلاج.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للبوتشيا

بمشاركة 7 لاعبين.. منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

احمد شوبير

اشكروا حسام حسن.. شوبير يكشف صاحب الفضل في ظهور حمزة عبد الكريم

الأهلي وبرشلونة

مكاسب الأهلي من مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد