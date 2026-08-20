«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد

استقبل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، وفدًا من الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المجتمعي وتقديم الدعم النفسي والإنساني لمرضى الأورام من مختلف محافظات الصعيد.

وشارك في الزيارة عدد من المنسقين والمتطوعين بالهلال الأحمر، حيث أجرى الوفد جولة استطلاعية وتفقدية شاملة للتعرّف على دورة تقديم الخدمة العلاجية للمُترددين، شملت أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف الإقامة اليومية، والاستراحات.

واستمع وفد الهلال الأحمر خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتطورة المستخدمة بالمستشفي، والتي تقدم خدماتها بالمجان لآلاف المرضى من مختلف المحافظات، مشدين بالمستوى الطبي المتميز والمنظومة الخدمية المتكاملة التي تجمع بين كفاءة الأطقم الطبية والتعامل الإنساني الكريم.

وحرص المتطوعون خلال الجولة على توزيع الورود والهدايا التذكارية على المرضى، وتبادل الأحاديث معهم بهدف بث الأمل وتحفيزهم على استكمال رحلتهم العلاجية بكل عزيمة وإصرار، إلى جانب تقديم بعض التوجيهات والتوعية الصحية التي تساعدهم على مواجهة المرض والتغلب عليه.

من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، شكره وتقديره لمبادرة الهلال الأحمر المصري بالأقصر، على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، مثمناً حرص كوادر الهلال الأحمر ومتطوعيها على التواجد المستمر بجانب مرضى الأورام في الصعيد ومؤازرتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مثل هذه الزيارات الميدانية تعكس عمق التكاتف الكامل بين المؤسسات الخيرية والمجتمعية، مشيراً إلى أنها تترك أثراً إيجابياً ومباشراً في رفع الروح المعنوية لدى المرضى وأسرهم، وهو ما يمثل ركناً أصيلاً ودعماً حقيقياً لجهود الأطقم الطبية خلال رحلة العلاج.