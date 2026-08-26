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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سرا.. تهريب نجل نتنياهو من ولاية ميامي الأمريكية قبل اغتياله

يائير نتنياهو
يائير نتنياهو
محمود نوفل

أفادت تقارير أمريكية بأنه تم إجلاء يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الإحتلال، قبل عدة أشهر سراً من ميامي وذلك في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف خلية إيرانية كانت تتعقبه.

ووفقًا لتقرير قناة "نيوزماكس"،  فإن التقارير تشير إلى أن الخلية الإيرانية كانت تراقب يائير نتنياهو منذ فترة، وأن الوضع تم اكتشافه "في اللحظة الأخيرة".

وذكر التقرير أنه بعد ظهور التهديد الأمني، تم إخراج يائير نتنياهو سرًا من مكانه، دون الكشف عن تفاصيل العملية أو الخلية المرتبطة بإيران.

ولفتت نيوزماكس أن قوات الاستخبارات الإسرائيلية كشفت في ديسمبر الماضي عن مخطط من قبل وكلاء إيرانيين لتصفية يائير نتنياهو في ميامي حيث كانت الخلية الإيرانية موجودة بالفعل في المنطقة التي يقيم فيها في ميامي وقامت بأعمال مراقبة وتجسس. 

وبيًنت القناة ذاتها أن يائير نتنياهو اضطر لمغادرة المكان فورًا، وترك ممتلكاته خلفه وعاد إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بمحاولة قتل أحد أبنائه، من دون أن يكشف عن توقيت المخطط أو هوية الابن المستهدف أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية لنتنياهو مع القناة 14 الإسرائيلية حيث قال : إيران استهدفت أحد أبنائي، وحاولت قتله، وأن الحماية الأمنية ليست ترفاً “من دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية عن المخطط أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي”.

وكان نجل نتنياهو الأكبر يائير يقيم في مدينة ميامي الأمريكية، فيما يقيم ابنه الآخر أفنير في إسرائيل.

يائير نتنياهو إيران الاستخبارات الإسرائيلية ولاية ميامي

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