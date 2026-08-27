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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في المولد النبوي تؤكد أولوية المواطن وحسم مواجهة الفساد والتجاوزات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف جاءت حاملة لعدد من الرسائل المهمة التي تؤكد أن الدولة تضع المواطن واحتياجاته اليومية في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع استكمال جهود التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

توجيهات الرئيس للحكومة

وقال «أبوطالب» في تصريحات صحفية له اليوم، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن المتابعة الميدانية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، إلى جانب ضبط الأسواق وحماية حقوقهم، تعكس توجهًا واضحًا نحو التعامل المباشر مع المشكلات التي يواجهها المواطن والعمل على حلها بصورة عملية وسريعة.

وأضاف «أبوطالب» أن مطالبة الحكومة بعرض ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية بصورة شاملة وشفافة أمام المواطنين تؤكد أهمية المصارحة وشرح الحقائق، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًا أن بناء الوعي لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات.

وأشار «أبوطالب»  إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتطوير الأداء، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.

الانضباط في أداء مؤسسات الدولة

وأوضح«أبوطالب»  أن توجيهات الرئيس تحمل أيضًا رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقانون والانضباط في أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والتصدي لأي تجاوزات تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

ولفت «أبوطالب»  أن استلهام قيم الرسول الكريم في العمل والحياة يجب أن يتحول إلى ممارسة يومية تقوم على الأمانة والإتقان والرحمة وتحمل المسؤولية، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وانضباطًا وقدرة على مواجهة التحديات.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان نواب

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