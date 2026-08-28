حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة في صفحتها

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها .

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.